Charlotte, NC.- Cada estudiante tiene intereses, fortalezas y aspiraciones únicos. El programa de selección escolar de CMS (CMS School Choice) ofrece opciones educativas y trayectorias de aprendizaje especializadas, diseñadas para ayudar a los estudiantes a descubrir y desarrollar su potencial.

CMS ofrece diversas opciones escolares; cada una cuenta con un enfoque o programa distintivo que brinda oportunidades educativas únicas, pensadas para despertar el interés y potenciar el talento de los estudiantes. Estas opciones incluyen escuelas de zona (neighborhood schools), programas de elección, academias profesionales, programas de educación superior temprana (early and middle colleges) y otros modelos escolares singulares. Cada alternativa prepara a los estudiantes para la universidad y su vida profesional, exponiéndolos a diversos enfoques pedagógicos, formación en liderazgo y un plan de estudios dinámico.

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Antes de la apertura del proceso de selección, invitan a la comunidad a participar en los eventos presenciales programados. Visite el sitio web de CMS School Choice para encontrar eventos que se ajusten a sus necesidades, horario, intereses y ubicación:

Jornadas de puertas abiertas (Open Houses) – Asista a una jornada de puertas abiertas para conversar con el personal escolar (generalmente administradores, coordinadores y docentes), plantear sus dudas y, posiblemente, recorrer las instalaciones. Dependiendo del horario y la ubicación, también podría tener la oportunidad de visitar aulas durante el desarrollo de las clases.

Sesiones informativas – Participe en estas sesiones para conocer más detalles sobre el enfoque especializado (magnet theme) de una escuela, de la mano de su personal (usualmente administradores o coordinadores). Por lo general, los padres tienen la oportunidad de hacer preguntas tras la presentación informativa. Estas sesiones pueden realizarse de forma presencial o virtual.

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Recorridos escolares (School Tours) – Personal designado le guiará en un recorrido por las instalaciones y el campus durante el horario escolar habitual.

Sesión informativa sobre la selección escolar (School Choice Information Session) – Se trata de una reunión de una hora con nuestro equipo de CMS School Choice, donde podrá informarse sobre los distintos enfoques especializados, las fechas clave del proceso de selección y cómo presentar su solicitud. Al finalizar, tendrá la oportunidad de plantear sus preguntas específicas a nuestros expertos.

El proceso de selección escolar (lottery) de CMS estará abierto para todas las familias desde el lunes 2 de noviembre de 2026 hasta el viernes 11 de diciembre de 2026.

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