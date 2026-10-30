Charlotte, NC.- ¡Feliz Halloween de parte de unos participantes muy especiales en la tradición de «truco o trato» en Atrium Health Levine Children’s!

Una hermosa mariposa, un aficionado al béisbol e incluso Snoopy son algunos de los personajes que traen el espíritu de Halloween a las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de Atrium Health Levine Children’s en todas las Carolinas.

Para las familias que atraviesan una estancia en la UCIN, hitos como el primer Halloween pueden adquirir un significado especial.

Los padres y los equipos de atención médica colaboran estrechamente durante todo el proceso de cada bebé; momentos como estos brindan la oportunidad de celebrar, crear recuerdos felices y, sencillamente, disfrutar de estar en familia mientras los bebés continúan recibiendo la atención especializada que necesitan.

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Nota importante: Todos los bebés fotografiados en UCIN están bajo supervisión constante para garantizar su salud y seguridad. Estas imágenes tienen un carácter artístico y no reflejan las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) sobre el sueño seguro. Por favor, siga todas las recomendaciones de sueño seguro con su bebé en casa.

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