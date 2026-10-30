Arrestan en México al líder del Cártel del Golfo

Ciudad De México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció la detención en flagrancia de Axel Alfredo N, alias “Axel”, identificado como el segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

En un comunicado, indicaron que la captura se concretó en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, gracias a trabajos de inteligencia militar central de la dependencia y a un operativo coordinado entre las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Explicaron que las investigaciones ministeriales y de inteligencia detallan que el imputado es hijo directo de José Alfredo N, alias “El Contador”, actual jefe de dicha facción criminal, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, exlíder histórico de la misma organización delictiva quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, «El Altiplano», en el Estado de México.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo” pic.twitter.com/i5EXp1ZRVA — @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026

Era buscado por diversos delitos graves

Por otro lado, las autoridades mexicanas señalaron que el historial delictivo de “Axel” incluye vínculos estrechos con delitos graves como agresiones armadas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y el trasiego transfronterizo de drogas, armas y personas entre México y los Estados Unidos.

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Enfatizaron que entre los eventos más violentos que se le imputan destaca una emboscada perpetrada el 17 de mayo de 2026 en contra de elementos de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), saldo que dejó un policía muerto y múltiples agentes lesionados.

#VoceríaInforma Te compartimos el siguiente comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo”@GN_MEXICO_ @Defensamx1 pic.twitter.com/564viOwQjG — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 29, 2026

Asimismo, indicaron que durante la reciente intervención en Matamoros, las fuerzas federales lograron el aseguramiento de armamento de alto poder, diversos cargadores, cartuchos útiles, sustancias ilícitas y un vehículo utilizado por los sospechosos. Tras la captura, los implicados fueron custodiados y trasladados de inmediato en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México.

Por último, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la capital del país, instancia encargada de encabezar las investigaciones periciales pertinentes y definir en las próximas horas su situación jurídica conforme a derecho.

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