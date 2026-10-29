USCIS ejecuta 2.2 millones de acciones de cumplimiento migratorio

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado una serie de medidas sin precedentes para restaurar el orden y la integridad en el sistema migratorio nacional.

En un comunicado, explicaron que desde el inicio de la actual administración el 20 de enero de 2025, la agencia ha llevado a cabo aproximadamente 2.2 millones de acciones de cumplimiento migratorio para revocar o dar por terminado el estatus de extranjeros en situación irregular, superando significativamente los registros de periodos anteriores.

Detallaron que entre las principales acciones operativas implementadas por el organismo se encuentran la finalización del uso indebido del Estatus de Protección Temporal (TPS), la denegación de solicitudes para extender o modificar estatus no inmigrantes sin base legal, y la emisión formal de comparecencias (Notices to Appear) ante jueces de inmigración.

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Advierten a los que abusan con las leyes migratorias

Asimismo, indicaron que la estrategia gubernamental ha incluido la eliminación de prórrogas automáticas en permisos de trabajo para garantizar un riguroso proceso de evaluación previa, además de la cancelación de programas categóricos de libertad condicional (parole) para retornar a revisiones estrictas caso por caso.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que aquellos que abusan o ignoran flagrantemente las leyes migratorias están advertidos, enfatizando que estas medidas buscan cerrar vacíos legales que vulneraban la seguridad pública y proteger prioritariamente a los ciudadanos estadounidenses.

En este sentido, el gobierno federal subrayó que cada solicitud fraudulenta detectada y cada beneficio denegado reflejan un sistema comprometido con la legalidad, advirtiendo que regresar a políticas anteriores pondría nuevamente en riesgo la seguridad de las comunidades en el país.

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