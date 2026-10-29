Charlotte, NC.- El Sheriff de Mecklenburg County, Garry L. McFadden, se manifestó con relación a los cinco muertos producto de cuatro tiroteos en Charlotte ocurridos recientemente.«Como detective de homicidios, he acompañado a familias en los peores momentos de sus vidas. He visto lo que deja tras de sí la violencia armada: un dolor que no termina cuando los titulares desaparecen, vecinos aterrorizados y comunidades transformadas para siempre por la pérdida de un ser querido. Ahora, como sheriff, llevo esa experiencia conmigo y me niego a guardar silencio».

Cinco personas murieron en cuatro tiroteos ocurridos en Charlotte el pasado fin de semana. Dos de las víctimas eran adolescentes. Cinco familias están de luto y preparándose para enterrar a sus seres queridos, a lo que señaló: «Incluso en medio de estas elecciones de mitad de mandato, no permitiré que la política —ni el silencio de nadie— nos distraiga de las vidas perdidas y de las familias que han quedado atrás».

También manifestó que «Como comunidad, no podemos aceptar esto como algo “normal”. No podemos limitarnos a leer los titulares y seguir adelante, como si nada hubiera pasado, solo porque la violencia ocurrió en otro código postal o porque no encaja en nuestra agenda política o personal».

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Además afirmó que «Debemos hacer más. Debemos estar presentes en cada vecindario, en nuestras iglesias y en los encuentros comunitarios. Debemos hablar con nuestros jóvenes, apoyar a las familias y hacer frente a la violencia antes de que se pierda otra vida. No podemos esperar a que la violencia llegue a nuestra propia familia o comunidad para involucrarnos y crear grupos de apoyo».

«Como hemos dicho año tras año, administración tras administración, las fuerzas del orden no pueden hacer esto solas. Los líderes comunitarios, padres, maestros, líderes religiosos, atletas profesionales y cada vecino —desde Ballantyne hasta Beatties Ford— deben asumir un papel activo».

A su vez afirmó que «Si ves a un joven que se encamina hacia la violencia o el peligro, acércate a él antes de que sea demasiado tarde. Si la violencia se está arraigando en tu vecindario, no finjas que no la ves. Alza la voz y denúnciala. El silencio deja demasiado espacio para la violencia».

Resaltó que «Cinco personas han muerto. Nuestras comunidades merecen algo más que otro minuto de silencio, una manifestación o una suelta de globos. Merecemos acciones concretas. Merecemos valentía, y eso requiere que todos usemos nuestra propia voz, en lugar de recurrir a los teclados en las redes sociales».

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Además alegó que «Como detective de homicidios, he sido testigo de las secuelas de un asesinato, y hoy asumo la responsabilidad que conlleva mi cargo como sheriff. Conozco el dolor que deja la violencia a su paso».

Finalmente dijo: «No voy a mirar hacia otro lado, ni voy a permanecer en silencio. Debemos transformar nuestro dolor y nuestra ira en acción, antes de que otra familia tenga que recibir la noticia que a mí me ha tocado comunicar en demasiadas ocasiones».

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