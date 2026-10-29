Los CDC exigen declaración jurada de salud a pasajeros procedentes de la RDC

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), adscritos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), emitieron una orden regulatoria de carácter sanitario que obliga a todos los pasajeros aéreos con destino o escala en los Estados Unidos a firmar una declaración jurada (attestation).

En un comunicado, indicaron que la medida entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 a las 11:59 p.m. (hora del Este) y establece que los viajeros deberán certificar formalmente que no han estado presentes en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos al abordaje de su vuelo internacional.

Explicaron que el requisito sanitario abarca a la totalidad de las personas que aborden aeronaves comerciales, de aviación general o privada, incluyendo a los tripulantes de cabina y personal en operaciones de posicionamiento o tránsito, con el propósito fundamental de mitigar cualquier riesgo de introducción del virus del Ébola en territorio estadounidense.

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Aerolíneas tendrán la responsabilidad de verificar la documentación

Por otro lado, enfatizaron que para cumplir con la disposición federal, las aerolíneas y operadoras aéreas tendrán la responsabilidad de verificar, recopilar y resguardar la documentación digital o física de cada pasajero antes del embarque en el último puerto de salida internacional, manteniendo los registros archivados por un periodo mínimo de 42 días para su revisión por parte del gobierno.

Las autoridades sanitarias recordaron que proporcionar información falsa o engañosa en este formato oficial constituye una violación penal sujeta a sanciones económicas y procesos judiciales de conformidad con la legislación federal de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1001).

Por último, la orden especifica que la restricción de los 21 días, período máximo de incubación del virus, incluye cualquier escala o tránsito aeroportuario en suelo congoleño, prohibiendo de manera estricta el embarque de aquellos viajeros que no presenten el formato debidamente completado o que no cuenten con una exención gubernamental explícita por motivos humanitarios.

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