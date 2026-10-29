ICE arresta a decenas de inmigrantes en operativo por fraude electoral

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de decenas de personas en todo el territorio estadounidense en el marco de una investigación federal por presuntas violaciones a las leyes electorales y casos de voto ilegal.

En un comunicado, explicaron que de acuerdo con el organismo, las acciones operativas se desprenden de indagatorias exhaustivas llevadas a cabo en coordinación con agencias de seguridad locales, estatales y federales, con el objetivo de garantizar que los comicios en el país se conduzcan estrictamente conforme a la ley.

Al respecto, David J. Venturella, director interino del ICE, enfatizó que las denuncias sobre sufragios irregulares reciben absoluta prioridad institucional, asegurando que la dependencia perseguirá penalmente cada caso sustentado con pruebas para salvaguardar la integridad del sistema democrático.

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Migrantes detenidos de varios países

De la misma manera, señalaron que entre los múltiples expedientes dados a conocer por las autoridades figuran ciudadanos extranjeros de diversos países como Honduras, Somalia, México, Cuba y Venezuela, quienes presuntamente admitieron haberse registrado de manera irregular o haber emitido su voto en comicios federales y locales recientes.

Asimismo, afirmó que gran parte de los individuos detenidos durante esta redada nacional cuentan además con historiales delictivos previos que incluyen condenas o cargos por delitos graves, tales como narcotráfico, violencia doméstica, agresión y conducción bajo los efectos del alcohol (DUI).

Por último, recordó a la ciudadanía que mantiene habilitadas líneas directas de denuncia anónima y formularios en línea a través del (866) DHS-2-ICE para reportar cualquier actividad sospechosa o delitos relacionados con la seguridad pública y el sistema migratorio.

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