Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights y la ACCHL se enorgullecen de presentar una vez más el 704 Outdoor Faceoff, una serie que contará con cuatro partidos de hockey universitario que se jugarán bajo las luces del hermoso Truist Field.

La acción comienza el viernes 20 de noviembre con el partido entre South Carolina y Virginia Tech. El saque inicial será a las 7:30 p.m. y las puertas se abrirán a las 6:30 p.m.

El sábado 21 de noviembre, dos universidades rivales se enfrentarán en una revancha del torneo 704 Outdoor Faceoff del año pasado: Charlotte se medirá a Appalachian State. Este es el quinto año consecutivo que Charlotte participa en este evento.

«Es un honor trabajar con la ACCHL y recibir a ocho universidades destacadas en cuatro partidos este invierno», declaró Troy Rodrigues, vicepresidente de eventos especiales de los Charlotte Knights . «El hockey al aire libre en el Truist Field crea un ambiente increíble y una experiencia única tanto para los aficionados como para los atletas. Los Knights se complacen en traer de vuelta esta prestigiosa serie al centro de Charlotte para que la comunidad la disfrute».

Dos partidos más están programados justo después de que comience el año 2027. Carolina del Norte se enfrentará a Wake Forest el viernes 8 de enero y NC State jugará contra Liberty el sábado 9 de enero. Ambos encuentros comenzarán a las 7:30 p.m. y las puertas del Truist Field se abrirán a las 6:30 p.m.

Para obtener más información sobre el 704 Outdoor Faceoff de este año, los aficionados pueden visitar CharlotteKnights.com . Las entradas para los cuatro partidos ya están disponibles .

La Liga de Hockey de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACCHL, por sus siglas en inglés), fundada en 1995, se compromete a brindar un entorno deportivo de calidad como parte integral de la experiencia educativa general del estudiante. Como organización, la ACCHL, sus instituciones miembro, sus directivos y los estudiantes deportistas se rigen por los siguientes valores: Honor, Respeto, Seguridad, Excelencia, Equilibrio y Autonomía.

Calendario de partidos al aire libre 704

20 de noviembre: Carolina del Sur contra Virginia Tech

21 de noviembre: Charlotte contra Appalachian State

8 de enero: Carolina del Norte contra Wake Forest

9 de enero: NC State vs. Liberty

Con información de la MLB

Video: ¡EL BEISBOL REGRESA A CARLOTTE! PIEDMONT PRIDE ESTRENA EL TRUIST FIELD