DHS suspende visados en Marianas del Norte contra el turismo de maternidad

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció una medida orientada a salvaguardar la soberanía nacional y el cumplimiento de las leyes migratorias, decretando la suspensión de los viajes sin visado para ciudadanos de China hacia el territorio de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI).

En un comunicado, explicaron que la decisión gubernamental pone fin de forma temporal al programa conocido como Economic Vitality & Security Travel Authorization Program (EVS-TAP), el cual permitía que los viajeros procedentes de China ingresaran a las islas por un periodo de hasta 14 días sin la necesidad de tramitar un visado formal ni someterse a una entrevista consular previa.

Las autoridades federales señalaron que este mecanismo operativo había convertido a la región insular en un punto crítico para el denominado «turismo de nacimiento», práctica orientada a obtener la ciudadanía estadounidense para los recién nacidos. Además de representar vulnerabilidades significativas para la seguridad nacional del país norteamericano.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, enfatizó que la administración del presidente Donald J. Trump prioriza la protección del territorio estadounidense, recalcando que la ciudadanía del país no constituye un beneficio o privilegio de viaje, por lo que era imperativo poner freno a las brechas de seguridad del programa.

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No procesará nuevas solicitudes de EVS-TAP

Por otro lado, explicaron que a partir de la entrada en vigor de esta medida, los ciudadanos chinos que tengan la intención de visitar las Marianas del Norte por motivos de turismo o negocios deberán cumplir con los protocolos regulares, solicitando obligatoriamente una visa de categoría B-1 o B-2 en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos antes de emprender su trayecto.

Por último, el organismo federal indicó que el departamento ya no procesará nuevas solicitudes bajo el esquema EVS-TAP y procederá a la cancelación formal de las autorizaciones de viaje vigentes, mientras se lleva a cabo una revisión integral del programa en coordinación con los Departamentos de Estado y del Interior.

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