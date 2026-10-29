Consejos de seguridad alimentaria para padres en la celebración de Halloween

Washington.-Con motivo de las festividades de Halloween, las autoridades sanitarias recordaron a las familias la importancia de seguir recomendaciones clave de seguridad alimentaria e higiene para garantizar que los dulces y alimentos consumidos por los niños estén libres de riesgos.

En un comunicado, explicaron que para el momento de la recolección de dulces (trick-or-treating), se aconseja alimentar a los menores con un refrigerio ligero antes de salir para evitar que coman en la calle, instándoles a esperar hasta llegar a casa para que los padres puedan inspeccionar minuciosamente el botín.

Precisaron, además, que las familias deben descartar cualquier golosina que no esté envuelta comercialmente o que presente señales evidentes de manipulación indebida, tales como perforaciones diminutas, roturas en los empaques o apariencias inusuales.

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Piden revisar las etiquetas de los productos

Por otro lado, alertaron que en el caso de niños con alergias alimentarias, es indispensable revisar detalladamente las etiquetas de los productos y prohibir el consumo de alimentos caseros o artesanales recibidos durante la jornada para prevenir reacciones alérgicas graves.

Asimismo, señalaron que para prevenir riesgos de asfixia en infantes y niños pequeños, se deben retirar de inmediato elementos peligrosos como caramelos duros, chicles, maní o juguetes pequeños, sustituyéndolos por opciones seguras y acordes a su edad.

Por último, acotaron si se organizan fiestas en el hogar, es fundamental servir únicamente jugos o sidras pasteurizadas, mantener refrigerados los alimentos perecederos por un periodo no mayor a dos horas y evitar el consumo de masas crudas con huevos sin cocer.

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