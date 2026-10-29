Flores, veladoras, globos y tarjetas con mensajes de cariño llenan el lugar. Decenas de personas, entre ellas niños y familias de la zona, acuden diariamente para rendir homenaje a Mariana y expresar su solidaridad. El memorial también refleja la conmoción de una comunidad que busca respuestas y reclama medidas concretas para evitar que otro menor pierda la vida en circunstancias similares.

Vecinos reclaman medidas de seguridad

La tragedia reavivó las preocupaciones de los residentes sobre la seguridad vial en Barrington Drive. Según testimonios de vecinos, numerosos conductores circulan a velocidades elevadas, lo que aumenta los riesgos para los peatones, especialmente para los estudiantes que bajan de los autobuses escolares.

Ante esta situación, padres y residentes solicitan a las autoridades locales la instalación de reductores de velocidad y una mejor señalización peatonal. La comunidad insiste en que estas medidas pueden contribuir a proteger a los niños y mejorar las condiciones de circulación en el sector.

Una adolescente enfrenta cargos

De acuerdo con reportes sobre el caso, las autoridades identificaron a un joven de 17 años, de apellido Finnie, como el presunto conductor involucrado en el accidente. Después de interrogarlo en el Centro de Aplicación de la Ley de Charlotte, las autoridades le imputaron un cargo grave por abandonar la escena de un accidente que causó una muerte (Felony Hit and Run – Death).

El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la comunidad mantiene su atención en el desarrollo de la investigación.

Familia solicita ayuda para los gastos funerarios

En paralelo, los familiares de Mariana impulsan una campaña de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos relacionados con su despedida. La iniciativa, organizada por Yessenia Nuñez, busca reunir aportes económicos y difundir la solicitud de solidaridad entre los residentes.

Lee también: Atropello y fuga fatal con posterior captura de sospechosa

Las personas interesadas en colaborar pueden consultar la campaña en el siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/para-gaston-de-funerarios

La familia también agradece a quienes compartan la iniciativa para ampliar su alcance. Mientras sus seres queridos enfrentan esta pérdida, el memorial de Barrington Drive y Lanecrest Drive mantiene vivo el recuerdo de Mariana y refuerza el llamado vecinal a priorizar la seguridad de los niños en las calles de Charlotte.

Video: Atropellan a un hombre hispano y lo dejan tirado