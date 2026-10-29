Casa Azul de Greensboro Presenta “Día de Muertos 2026”

Greensboro, NC.- Casa Azul de Greensboro anuncia su celebración anual del Día de Muertos (Day of the Dead), que contará con una exposición de ofrendas durante una semana, del domingo 1 de noviembre al sábado 14 de noviembre de 2026, en la galería African American Atelier, ubicada en el Centro Cultural de Greensboro. La recepción de apertura al público se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre a las 2:00 p.m. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

Con raíces en una fusión de rituales prehispánicos e influencias católicas, el Día de los Muertos se celebra el Día de Todos los Santos y honrar las vidas y memorias de los seres queridos que han partido. Esta tradición toma vida a través de la creación de ofrendas conmemorativas y otras expresiones artísticas.

Lee también: Consulado de México honró el Día de Muertos en las Carolinas

La exhibición de este año presentará ofrendas originales creadas por artistas locales, miembros individuales de la comunidad y organizaciones. Cada altar es un tributo único que refleja aspectos personales, espirituales y comunitarios del Día de los Muertos.

Actividades del día de la inauguración – Domingo, 1 de noviembre de 2026

Además de la apertura de la exposición, se llevarán a cabo dos presentaciones artísticas a las 3:30 p.m. y las 4:30 p.m. en el Van Dyke Performance Space, también ubicado dentro del Centro Cultural de Greensboro en el 220 N. Davie Street. La noche contará con presentaciones en vivo de:

Dalia Razo

Ballet Folklórico Corazón De México Company con los Mariachi Juvenil Los Garcias Estas presentaciones resaltan la diversidad de las tradiciones a través de la música y la danza.

Horarios e Información de la Exposición

La exhibición de ofrendas estará abierta al público hasta el sábado 14 de noviembre y podrá visitarse de martes a sábado, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en la African American Atelier.

Para visitas de grupo, por favor comuníquese con la galería al 336-333-6885.

Sobre Casa Azul de Greensboro

Fundada en 2011, Casa Azul es una organización sin fines de lucro que apoya y promueve las artes y la cultura latinoamericanas en Greensboro y la región Triad. Nuestra misión es proporcionar el entorno y los recursos para la expresión creativa de la cultura latina en la comunidad local a través de proyectos y alianzas.

Lee también: Gran celebración de Día de Muertos en Charlotte

«Preservamos y celebramos la cultura y el patrimonio latino a través de nuestros programas de arte y entretenimiento. Ayudamos a construir puentes de entendimiento a través del diálogo comunitario, fortalecemos a las familias con actividades artísticas de entretenimiento y culturales», afirman.

Para obtener más información, visite casazulgreensboro.org o encuéntrelos en Instagram y Facebook.

Video: Festival Día de Muertos en Camp North End