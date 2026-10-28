Trump anuncia la llegada del primer millón de barriles de petróleo de Venezuela

Corpus Christi.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump anunció desde Corpus Christi, Texas, la recepción oficial del primer millón de barriles de crudo.

En el evento, aseguró que este importante cargamento fue asegurado por su administración como parte de un acuerdo petrolero con Venezuela.

De la misma manera, afirmó que el cargamento llegó a los Estados Unidos sin costo alguno para los contribuyentes.

En un comunicado de la Casa Blanca, el primer mandatario destacó que esta primera remesa será procesada en refinerías del estado de Texas, una medida orientada a impulsar el empleo local, expandir el suministro interno y reducir los precios de los combustibles para los consumidores estadounidenses en las estaciones de servicio.

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«Esta histórica victoria nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo. Será refinado aquí en TEXAS, incluido justo aquí en Corpus Christi», afirmó Trump.

.@POTUS announces the arrival of the first 1M barrels of free oil from Venezuela as part of the largest oil deal in history. "This historic win gives us control over a massive part of the world's oil supply… It will be refined here in TEXAS—including right here in Corpus… pic.twitter.com/L3PC7Yd05R — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 27, 2026

Buscan revertir las políticas energéticas

Según la Casa Blanca, esta iniciativa forma parte de una estrategia para consolidar la independencia energética del país, transformando al hemisferio occidental en un polo energético global y logrando ampliar las reservas estratégicas nacionales.

En este sentido, las autoridades federales señalaron que este tipo de acuerdos de política exterior buscan revertir las políticas energéticas de la administración demócrata anterior y abaratar de forma directa los costos de la gasolina y el diésel para la ciudadanía.

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