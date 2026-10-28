Charlotte, NC.- La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, invita a la comunidad a donar juguetes para niños entre 5 y 12 años de edad, en apoyo a la entrega anual de regalos navideños a través de Steele Creek Division de CMPD prevista para el sábado 5 de diciembre de 2026, de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con la tradicional presencia de Papa Noel y altos oficiales de la policía.

Como parte de esta iniciativa, la organización realizará dos jornadas de recolección de juguetes: el 21 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el restaurante Monterrey área de la universidad y el 28 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el restaurante Machu Picchu de Pineville. Ambos eventos celebrarán con karaoke, comida, baile y actividades para compartir en comunidad, para ver niños felices.

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«Como organización de periodistas, sin fines de lucro, queremos que muchos niños reciban un regalo que les brinde alegría y esperanza esta Navidad. Cada donación puede convertirse en una sonrisa y una oportunidad para compartir con quienes más lo necesitan», expresó José Herrera, presidente de la organización.

El oficial Claudio Jiménez, del CMPD, destacó el alcance de la iniciativa que lleva más de 8 años: «El año pasado entregamos más de 1.300 regalos. Ver la alegría de los niños es algo muy especial. Este año queremos llegar a más pequeños y llevar esa felicidad a más familias durante la Navidad».

Las personas que no puedan asistir a las jornadas podrán realizar sus donaciones a través de Zelle: organizacionphlc@gmail.com.

La organización invita a periodistas, comunicadores, empresarios y población en comunidad de las carolinas a sumarse a esta campaña bajo el lema: «Esta Navidad, el mejor reportaje, será la sonrisa de un niño».

Centros de acopio habilitados

Restaurante Monterrey: 1001 E. WT, Charlotte. Restaurante Machu Pichu: 123 Main St, Pineville. Restaurante Punta Cana: 5230 South Blvd, Charlotte, NC Progreso Hispano News: 730 Tyvola Road, Charlotte, NC Iglesia Aldersgate United Methodist: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC

Para más información comunicarse con las siguientes líneas telefónicas

(980) 785-7198, (704)877-891, (839)500-2681, (704)905-7268 (407) 520-0187, (638), (7556) 786-762-6042 o escribir a: organizacionphlc@gmail.com.

Sobre la OHJTC

Fundada en mayo de 2022, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas es una entidad sin fines de lucro 501(c)(3) comprometida con unir, capacitar y respaldar a los profesionales de la comunicación en Carolina del Norte y del Sur. Su misión es promover la ética, el aprendizaje continuo y la cooperación entre colegas, fortaleciendo la voz del periodismo latino en la región.

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