Opción Fin de Semana: ¡Celebremos Halloween!

Charlotte, NC.- El Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg presenta varios eventos de Halloween en 2026.
Sexto evento anual de Zona Segura para Pedir Dulces en Revolution Park
- Sábado, 31 de octubre de 2026
- De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Campo de fútbol de Revolution Park
- 2425 Revolution Park Drive, Charlotte, NC
- Entrada gratuita
- Para todas las edades
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Disfrute de la sexta edición de la zona segura de Halloween de STTZ en el campo de fútbol de Revolution Park. Prepárese para una noche espeluznante llena de dulces, juegos y diversión para toda la familia. Este evento presencial es perfecto para que niños de todas las edades disfruten de una celebración de Halloween segura y festiva. No se pierda la oportunidad de disfrazarse y recoger dulces en un entorno seguro.
Tarde de manualidades espeluznantes
- Sábado, 31 de octubre de 2026
- De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Centro de Naturaleza Stevens Creek
- 15700 Thompson Road, Mint Hill, NC
- Gratis (no se requiere inscripción)
- Para todas las edades
¡Llegó Halloween! Celebre esta temporada espeluznante creando arañas con piñas, fantasmas con hojas y todo tipo de manualidades divertidas. Proporcionarán todos los materiales; solo lleve su creatividad (¡y olvide su disfraz!).
Autos + Café: Fiesta de Halloween en Stowe Conservancy el 31 de octubre
Stowe Conservancy organiza el evento Cars + Coffee: Trunk or Treat el domingo 31 de octubre de 2026, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Tendrá lugar en la tienda Trailhead Store, ubicada en 6500 South New Hope Road, Belmont, Carolina del Norte.
Este evento es gratuito y no requiere el pago de la entrada al jardín. (Se realiza en el exterior del jardín).
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Se invita a todas las marcas y modelos a reunirse en el estacionamiento del Pabellón del Jardín para exhibir sus vehículos y charlar con otros entusiastas. Este encuentro es ideal para toda la familia, y se recomienda decorar el vehículo al estilo «truco o trato» y prepararse para la emoción de Halloween con los niños.
Los participantes adultos que traigan un vehículo recibirán un cupón de 2×1 válido para la entrada a los jardines el mismo día del evento.
Los niños disfrazados entran gratis a los jardines.