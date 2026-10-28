Opción Fin de Semana: ¡Celebremos Halloween!

Sábado, 31 de octubre de 2026

De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Campo de fútbol de Revolution Park

2425 Revolution Park Drive, Charlotte, NC

Entrada gratuita

Para todas las edades

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Disfrute de la sexta edición de la zona segura de Halloween de STTZ en el campo de fútbol de Revolution Park. Prepárese para una noche espeluznante llena de dulces, juegos y diversión para toda la familia. Este evento presencial es perfecto para que niños de todas las edades disfruten de una celebración de Halloween segura y festiva. No se pierda la oportunidad de disfrazarse y recoger dulces en un entorno seguro.

Sábado, 31 de octubre de 2026

De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Centro de Naturaleza Stevens Creek

15700 Thompson Road, Mint Hill, NC

Gratis (no se requiere inscripción)

Para todas las edades

¡Llegó Halloween! Celebre esta temporada espeluznante creando arañas con piñas, fantasmas con hojas y todo tipo de manualidades divertidas. Proporcionarán todos los materiales; solo lleve su creatividad (¡y olvide su disfraz!).

Autos + Café: Fiesta de Halloween en Stowe Conservancy el 31 de octubre

Stowe Conservancy organiza el evento Cars + Coffee: Trunk or Treat el domingo 31 de octubre de 2026, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Tendrá lugar en la tienda Trailhead Store, ubicada en 6500 South New Hope Road, Belmont, Carolina del Norte. Este evento es gratuito y no requiere el pago de la entrada al jardín. (Se realiza en el exterior del jardín). Lee también: Sheriff de Mecklenburg trae Spooktacular Fest para celebrar Halloween