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Muere a los 92 años el juez Alvin Hellerstein, a cargo del caso de Nicolás Maduro

ESTADOS UNIDOS
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Apelarán sentencia contra el atacante del Juez Kavanaugh
Maria Gabriela Perez

New York.- El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lideraba el caso penal en los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, murió el miércoles 28 de octubre, a la edad de 92 años.

La noticia fue confirmada a medios de comunicación por un portavoz de la judicatura, quien recordó que  Hellerstein se desempeñaba como magistrado de larga trayectoria en el Distrito Sur de New York, tras haber sido designado en el puesto por el entonces presidente demócrata Bill Clinton en 1998, acumulando experiencia en expedientes complejos como las demandas derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El juez estaba vinculado al expediente de Maduro desde marzo de 2020 y, tras la captura del líder venezolano a comienzos de 2026, condujo su primera comparecencia donde se le imputaron cargos por conspiración de narcoterrorismo, dejando pendiente de resolver la alegación de inmunidad presentada por la defensa.

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Causas pendientes serán reasignadas

De la misma manera, se conoció que voceros del sistema judicial informaron que tanto el proceso por narcoterrorismo que pesaba sobre Maduro como el resto de las causas pendientes del juez serán reasignados de manera aleatoria a otro magistrado federal.

Por otro lado, recordaron que el reconocido juez nació en New York a finales de 1933, el magistrado cursó estudios superiores en la Universidad de Columbia, formó parte del cuerpo jurídico militar del Ejército estadounidense y ejerció durante casi cuatro décadas en el sector privado especializado en litigios mercantiles.

Asimismo, destacaron que desde 2011, Hellerstein operaba bajo la figura de juez sénior, un estatus que le permitía mantenerse en activo con un volumen reducido de expedientes, habiendo conducido previamente demandas masivas del 11-S y expedientes vinculados a exfuncionarios venezolanos como Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

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