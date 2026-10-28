Fallece bajo custodia de ICE un migrante guatemalteco en California

San Diego.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), informó que un migrante de nacionalidad guatemalteca, falleció el 24 de octubre en el Centro de Detención de Otay Mesa, bajo la custodia de agentes migratorios.

De acuerdo con el informe publicado por la página web, el detenido fue identificado como Roberto Jiménez Gutiérrez, de 43 años, quien se encontraba en situación migratoria irregular.

Señalaron que el historial del detenido incluía una condena en julio de 2024 por venta de alcohol a menores, además de arrestos previos por agresión doméstica, violación de órdenes judiciales, abuso infantil, alteración del orden público, falsificación de identidad a la policía y consumo de drogas.

Asimismo, las autoridades migratorias señalaron que Jiménez contaba con antecedentes de deportación previa a México en 2006 y 2008, reingresos no documentados y una orden de deportación reinstaurada recientemente el 9 de octubre de 2026 en Escondido, California.

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Investigan las causas de la muerte

Por otro lado, explicaron que el incidente ocurrió cerca de las 11:31 a.m., cuando el personal del centro penitenciario notó que Jiménez se encontraba inconsciente en su celda de seguridad.

Señalaron que tras activar la emergencia médica y llamar al 911, los guardias y posteriormente los paramédicos de bomberos de California aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, fue declarado fallecido a las 12:23 p.m.

Por último, indicaron que las causas exactas del deceso se encuentran bajo investigación a la espera de los resultados de la autopsia. ICE notificó formalmente a la Oficina del Inspector General, al Departamento de Seguridad Nacional, al Consulado de Guatemala y a los familiares del fallecido, conforme a los protocolos institucionales de transparencia y atención médica en centros de detención.

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