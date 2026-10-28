Fallece a los 96 años Dolores Huerta, cofundadora de United Farm Workers

Washington.— La activista de los derechos civiles Dolores Huerta falleció el miércoles 28 de octubre a la edad de 96 años, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que Dolores Clara Fernández nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, y tras la separación de sus padres fue criada junto a sus hermanos por su madre Alicia, una mujer empresaria e involucrada en su comunidad agrícola local.

#ÚltimaHora | La familia de Dolores Huerta anunció su muerte este miércoles 28 de octubre, a los 96 años. Referente de la lucha por los derechos civiles en el país, Huerta fue cofundadora del movimiento que dio origen al sindicato United Farm Workers y dedicó su vida a defender a… pic.twitter.com/QnuQHovXSR — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 28, 2026

Asimismo, el congresista Joaquín Castro, lamentó la muerte de Huerta en sus redes sociales, señalando que «fue una líder pionera en derechos civiles que luchó por la dignidad de los trabajadores agrícolas y los jornaleros migrantes. Organizando paros, boicots y protestas no violentas, transformó el movimiento obrero de Estados Unidos y mejoró innumerables vidas. Debemos honrar su legado, continuar su obra y recordar lo que nos dijo: Sí se puede. Que descanse en paz eterna».

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Dolores Huerta was a trailblazing civil rights leader who fought for the dignity of farm workers and migrant laborers. Organizing walkouts, boycotts, and nonviolent protests, she transformed the U.S. labor movement and improved countless lives. We must honor her legacy,… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) October 28, 2026

Destacaron su trabajo en el UFW

Destacaron que a lo largo de su vida, Huerta consagró sus esfuerzos a transformar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas y a abogar por las poblaciones marginadas, aunque su rol central en el movimiento sindical permaneció frecuentemente en segundo plano frente a la figura de César Chávez, con quien cofundó la United Farm Workers (UFW) en los años sesenta.

Por otro lado, recordaron que recientemente la activista reveló en una entrevista con The New York Times episodios dolorosos de su pasado, señalando que en 1966 Chávez la agredió sexualmente en un viñedo aislado en Delano, California, durante el auge de un boicot de la UFW.

Asimismo, relató que tampoco reportó ese hecho ni un incidente previo ocurrido en 1960, cuando afirmó haber sido presionada por Chávez para mantener relaciones durante un viaje de trabajo, debido a la desconfianza hacia las autoridades policiales y al temor de que el propio sindicato dudara de su testimonio.

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