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Estafas a adultos mayores: claves del nuevo informe del Departamento de Justicia

ESTADOS UNIDOS
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Departamento de Justicia logra victoria unánime en la Corte Suprema
Maria Gabriela Perez

Washington.- La División Civil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe anual al Congreso sobre las acciones para combatir el fraude y el abuso contra los adultos mayores, abarcando el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

En un comunicado, detallaron que durante este ciclo operativo, el Departamento emprendió cerca de 350 acciones de ejecución penal y civil dirigidas a proteger a la tercera edad, destacando que aproximadamente el 96 % de los casos correspondieron al ámbito criminal y el 45 % involucraron esquemas de carácter internacional.

Explicaron que las acciones legales presentadas por las autoridades federales identificaron a 712 acusados señalados de despojar de un total de $4,841,305,931 a 711,353 víctimas en todo el país.

Desarrollan kit de capacitación en línea

Por otro lado, señalaron que en el pilar de prevención y concientización, la dependencia organizó cerca de 1.200 eventos públicos y de capacitación que alcanzaron a más de 62 millones de estadounidenses, impulsando además la NeverEver Campaign en colaboración con el sector privado para alertar sobre estafas de suplantación de identidad.

Ver más: Reportan caída del 25% en delitos violentos no fatales en 2025

Asimismo, para respaldar a las fiscalías locales y al personal de primera respuesta, se desarrollaron recursos especializados como el kit de capacitación en línea para fuerzas del orden y servicios médicos de urgencia, utilizado por más de 700 profesionales durante su primer mes de lanzamiento.

En este sentido, en cuanto al apoyo directo a los afectados, organizaciones financiadas mediante la Ley de Víctimas del Delito asignaron $52 millones a servicios de asistencia, mientras que los programas federales lograron congelar y restituir millones de dólares a las víctimas y sus familias, reiterando el llamado a denunciar a través de la línea nacional de ayuda (833–372–8311).

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad

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