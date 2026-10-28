Estafas a adultos mayores: claves del nuevo informe del Departamento de Justicia

Washington.- La División Civil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe anual al Congreso sobre las acciones para combatir el fraude y el abuso contra los adultos mayores, abarcando el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

En un comunicado, detallaron que durante este ciclo operativo, el Departamento emprendió cerca de 350 acciones de ejecución penal y civil dirigidas a proteger a la tercera edad, destacando que aproximadamente el 96 % de los casos correspondieron al ámbito criminal y el 45 % involucraron esquemas de carácter internacional.

Explicaron que las acciones legales presentadas por las autoridades federales identificaron a 712 acusados señalados de despojar de un total de $4,841,305,931 a 711,353 víctimas en todo el país.

Today, @DOJCivil released its Annual Report to Congress on its efforts to Combat Elder Fraud and Abuse. The report summarizes the department’s extensive enforcement, victim support, training and myriad other efforts to promote elder justice. 🚨If you or someone you know has… pic.twitter.com/ked2jsx6wT — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 28, 2026

Desarrollan kit de capacitación en línea

Por otro lado, señalaron que en el pilar de prevención y concientización, la dependencia organizó cerca de 1.200 eventos públicos y de capacitación que alcanzaron a más de 62 millones de estadounidenses, impulsando además la NeverEver Campaign en colaboración con el sector privado para alertar sobre estafas de suplantación de identidad.

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Asimismo, para respaldar a las fiscalías locales y al personal de primera respuesta, se desarrollaron recursos especializados como el kit de capacitación en línea para fuerzas del orden y servicios médicos de urgencia, utilizado por más de 700 profesionales durante su primer mes de lanzamiento.

En este sentido, en cuanto al apoyo directo a los afectados, organizaciones financiadas mediante la Ley de Víctimas del Delito asignaron $52 millones a servicios de asistencia, mientras que los programas federales lograron congelar y restituir millones de dólares a las víctimas y sus familias, reiterando el llamado a denunciar a través de la línea nacional de ayuda (833–372–8311).

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad