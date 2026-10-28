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Choque frontal de trenes de alta velocidad deja muertos en España

INTERNACIONALES
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Choque frontal de trenes de alta velocidad deja muertos en España
Foto: Cortesía Captura de pantalla @interiorgob
Maria Gabriela Perez

Madrid.- Un grave accidente ferroviario se registró el miércoles, 28 de octubre de 2026, en la provincia de Toledo en España, luego de que un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe colisionara contra una unidad de la compañía Iryo que se encontraba detenida en las vías.

A través de medios de comunicación se conoció que las autoridades del Gobierno regional de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 64 personas fallecidas (40 en el convoy de Iryo y 24 en el Ave de Renfe).

Asimismo, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen las labores de desescombro y remoción de vagones.

Además ,las autoridades han reportado que se contabilizan 58 heridos de diversa consideración que están siendo atendidos por los servicios médicos.

Ver más: Gobierno de España decreta tres días de luto tras el siniestro ferroviario

Despliegue operativo

Por otro lado, las autoridades han informado que más de 300 efectivos de la Guardia Civil, junto a brigadas de bomberos, unidades caninas de búsqueda, helicópteros, ambulancias medicalizadas y personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), operan de manera continua en la zona del siniestro, ubicada en el punto kilométrico 118, entre Mora, Orgaz y Urda.

Asimismo, se conoció que la circulación ferroviaria permanece totalmente suspendida entre Madrid, Ciudad Real y la región de Andalucía.

Es de mencionar, que Adif y las compañías ferroviarias han habilitado líneas telefónicas directas y puntos presenciales de asistencia en las principales estaciones del trayecto.

Reacciones institucionales y duelo internacional

De la misma manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda oficial tras declararse consternado por el suceso y aseguró la coordinación total entre administraciones.

Por su parte, el rey Felipe VI expresó su profundo pesar por la tragedia desde Valencia. Líderes internacionales como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, manifestaron su solidaridad, señalando que «Europa llora» ante este terrible drama ferroviario.

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