Choque frontal de trenes de alta velocidad deja muertos en España

Madrid.- Un grave accidente ferroviario se registró el miércoles, 28 de octubre de 2026, en la provincia de Toledo en España, luego de que un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe colisionara contra una unidad de la compañía Iryo que se encontraba detenida en las vías.

A través de medios de comunicación se conoció que las autoridades del Gobierno regional de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 64 personas fallecidas (40 en el convoy de Iryo y 24 en el Ave de Renfe).

Asimismo, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen las labores de desescombro y remoción de vagones.

Además ,las autoridades han reportado que se contabilizan 58 heridos de diversa consideración que están siendo atendidos por los servicios médicos.

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Despliegue operativo

Por otro lado, las autoridades han informado que más de 300 efectivos de la Guardia Civil, junto a brigadas de bomberos, unidades caninas de búsqueda, helicópteros, ambulancias medicalizadas y personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), operan de manera continua en la zona del siniestro, ubicada en el punto kilométrico 118, entre Mora, Orgaz y Urda.

👮‍♂️🚨 Más de 300 efectivos de las distintas unidades de la @guardiacivil continúan desplegados en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de #Toledo. 🫂 Asistencia, atención y acompañamiento a los afectados y sus familias en estos momentos tan difíciles. pic.twitter.com/vzE3r7QsfI — Ministerio del Interior (@interiorgob) October 28, 2026

Asimismo, se conoció que la circulación ferroviaria permanece totalmente suspendida entre Madrid, Ciudad Real y la región de Andalucía.

ℹ️ RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). pic.twitter.com/O9e6AiQrSt — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

Es de mencionar, que Adif y las compañías ferroviarias han habilitado líneas telefónicas directas y puntos presenciales de asistencia en las principales estaciones del trayecto.

Adif y Adif Alta Velocidad quieren transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas y desear la pronta recuperación de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Estamos trabajando en coordinación con los servicios de emergencias y empresas… pic.twitter.com/p8cdQA82wI — Adif (@Adif_es) October 28, 2026

Reacciones institucionales y duelo internacional

De la misma manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda oficial tras declararse consternado por el suceso y aseguró la coordinación total entre administraciones.

España está de luto. Toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con los heridos, a quienes deseamos una pronta recuperación. Nuestra principal prioridad son las víctimas. Una vez más reconocemos el gran trabajo de los servicios de emergencia y la… pic.twitter.com/1kjSC2QMcv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Por su parte, el rey Felipe VI expresó su profundo pesar por la tragedia desde Valencia. Líderes internacionales como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, manifestaron su solidaridad, señalando que «Europa llora» ante este terrible drama ferroviario.

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