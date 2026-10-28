Charlotte FC busca asegurar su clasificación a los playoffs

El partido en el Bank of America Stadium comenzará a las 7:30 p.m. (hora del este) del miércoles 28 de octubre, y los aficionados podrán verlo en Apple TV.

Estos son los datos del partido presentados por Rubbermaid para ver cómo el Charlotte FC puede proteger su campo local.

Última vez

El Charlotte FC perdió ante el Portland Timbers por 3-2 el sábado 24 de octubre en Portland, después de que los Timbers anotaran el gol de la victoria en el minuto 90+6.

Pep Biel adelantó rápidamente al Charlotte FC con un disparo con efecto desde fuera del área, su decimotercer gol de la temporada. Portland respondió con dos goles en la primera parte, en los minutos 11 y 40, para ponerse 2-1 arriba.

Idan Toklomati extendió su dominio sobre el récord de goles en una sola temporada de la MLS del Charlotte FC con su decimocuarto gol de la temporada, empatando el partido. El Crown parecía tener asegurado un puesto en los playoffs, necesitando solo un empate para clasificar, pero el gol de Portland en el último minuto les arrebató esa posibilidad y envió al Charlotte FC a casa con cero puntos.

Hola, playoffs

El Charlotte FC puede asegurar su pase a los playoffs por cuarta temporada consecutiva con los siguientes resultados el miércoles:

Una victoria o empate del Charlotte FC contra el CF Montréal.

Una derrota o empate del Red Bull New York contra el New England Revolution (28/10, 19:30)

Una derrota o empate del Columbus Crew contra el FC Dallas (28/10, 20:30)

Si el Crown se clasifica para los playoffs, significaría que el entrenador Dean Smith ha llegado a los playoffs con el Charlotte FC todos los años que ha dirigido al equipo.

Si el Charlotte FC logra terminar tercero o mejor en la Conferencia Este, sería su mejor resultado en la temporada regular en la historia del club. Además, puede alcanzar un máximo de 56 puntos, lo que representaría su segundo mejor registro histórico.

“No podemos depender de nadie más”, dijo Smith. “Así que nuestro trabajo es entrar a este partido ahora, ir a ganarlo y, si lo hacemos, nos habremos clasificado y seguiremos luchando por un puesto entre los cuatro primeros”.

Consistencia de Kessler

Henry Kessler ha sido un ejemplo de regularidad en la defensa del Charlotte FC. Desde el 25 de julio, Kessler ha sido titular en 15 partidos consecutivos de la MLS con el Charlotte FC como defensa central y ha sido un pilar fundamental frente a Kristijan Kahlina .

Kessler regresó a la alineación el 25 de julio contra el Red Bull New York después de perderse la primera mitad de la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva que lo aquejó.

El Crown ha encajado 23 goles en sus últimos 15 partidos de liga, incluyendo ocho encuentros en los que recibió un gol o menos y tres en los que el Charlotte FC mantuvo su portería a cero desde que comenzó la racha de Kessler. El Charlotte FC ha logrado un balance de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas durante esta racha, sumando 26 puntos y escalando posiciones en la clasificación.

Cada momento es el momento de Toklo

Toklomati ha sido una máquina de hacer goles. Con su gol contra Portland el sábado, ha marcado en cuatro partidos consecutivos, la racha goleadora más larga en la historia del club. Durante esta racha, Toklomati ha anotado cinco goles y ha dado dos asistencias.

El excelente estado de forma de Toklomati ha sido clave para que lograra batir el récord de goles en una sola temporada de la MLS del Charlotte FC. Desde el 19 de agosto, Toklomati ha marcado nueve goles en 11 partidos, tras haber anotado solo cinco en los primeros 19 encuentros. La temporada pasada estuvo a punto de igualar el récord, con 11 goles, quedándose a tan solo uno de alcanzarlo.

“Me alegro por él porque sé el esfuerzo que pone”, dijo Smith. “Creo que volvió a ser nuestro mejor jugador el sábado. Lideró muy bien el ataque y marcó un golazo. Sí, mejora constantemente, y qué mejor momento para tener a un jugador en plena forma”.

Impacto en Montreal

Habrán transcurrido 50 días desde que el CF Montréal y el Charlotte FC se enfrentaron por primera vez esta temporada cuando los dos equipos salten al campo para el partido de vuelta el miércoles.

El Charlotte FC superó al Montreal en el partido de ida, ganando 2-1 en el Stade Saputo de Montreal con goles de Liel Abada y Toklomati, ambos asistidos por Allan Saint-Maximin . Toklomati entró al partido como suplente del lesionado Archie Goodwin y anotó el gol de la victoria en el minuto 81.

Desde aquel partido, Montreal ha tenido dificultades para sumar puntos. En los siete encuentros disputados desde entonces, su balance es de 1 victoria, 5 empates y 1 derrota, consiguiendo apenas cuatro puntos. No ha logrado la victoria en sus últimos cuatro partidos y ahora ocupa el último lugar de la Conferencia Este con 25 puntos.

Prince Owusu ha sido una figura clave en un año difícil para el Montreal, liderando al equipo con 15 goles y cinco asistencias. Owusu participa en el 41,67% de los 36 goles del Montreal, la peor marca de la MLS. Además, el equipo tiene la segunda peor diferencia de goles de la liga (-26), al haber recibido 62 goles, la cuarta mayor cantidad en la liga.

Charlotte FC no puede confiarse ante Montreal. Con un puesto en los playoffs en juego, The Crown debe estar atento a un Montreal con hambre de victoria, sin importar el rival. Dado que Montreal anotó primero en su último enfrentamiento, es fundamental que Charlotte FC dé el primer golpe para poder controlar el partido. Con información de Charlotte FC