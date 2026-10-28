Charlotte, NC.- Charlotte celebrará en noviembre a Panamá y Puerto Rico y conmemoraciones realizadas por el comité de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte.

Panamá y Puerto Rico: Dos historias de lucha por la libertad y la autodeterminación

La independencia de Panamá se proclamó el 3 de noviembre de 1903, cuando el país se separó de Colombia después de un proceso marcado por tensiones políticas, intereses económicos y el deseo de establecer un gobierno propio. El movimiento independentista contó con el respaldo de sectores panameños que buscaban mayor autonomía y oportunidades para desarrollar el territorio. La construcción del canal interoceánico también influyó en el contexto de la separación, debido al interés estratégico de Estados Unidos en asegurar una ruta marítima entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Desde entonces, Panamá ha construido su identidad nacional alrededor de su soberanía, su posición geográfica y su importancia para el comercio internacional. Sin embargo, la independencia de 1903 no significó el fin inmediato de las tensiones con Estados Unidos, que mantuvo una fuerte influencia sobre la Zona del Canal durante décadas. El 9 de enero de 1964, las protestas por la soberanía panameña dejaron una profunda huella en la historia del país. Posteriormente, los Tratados Torrijos-Carter establecieron la transferencia progresiva del canal a Panamá, que asumió su control total el 31 de diciembre de 1999.

La historia de Puerto Rico presenta un proceso diferente. El territorio proclamó su independencia de España el 23 de septiembre de 1868, durante el Grito de Lares, una insurrección organizada por independentistas que buscaban poner fin al dominio colonial español. Aunque las fuerzas españolas sofocaron la rebelión, el levantamiento se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la identidad puertorriqueña. Décadas después, en 1898, España cedió Puerto Rico a Estados Unidos mediante el Tratado de París, tras la guerra hispano-estadounidense. A diferencia de Panamá, Puerto Rico no consolidó entonces un Estado independiente.

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En la actualidad, Puerto Rico continúa debatiendo su futuro político y su relación con Estados Unidos. Desde 1952, la isla mantiene el estatus de Estado Libre Asociado, que le permite contar con un gobierno propio para determinados asuntos internos, aunque el Congreso estadounidense conserva amplias facultades sobre el territorio. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, pero no votan por el presidente en las elecciones generales cuando residen en la isla y carecen de representación con voto pleno en el Congreso. Las opciones de estadidad, independencia y libre asociación siguen presentes en el debate público. Así, mientras Panamá ejerce su soberanía como república independiente, Puerto Rico continúa buscando una definición política que responda a las aspiraciones de su población.

Domingo, 1 de noviembre de 2026

4:00 pm

Centro Comunitario Aldersgate

5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC

Gratis

Domingo, 8 de noviembre de 2026

4:00 p. m.

Centro Comunitario Aldersgate

5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC

Entrada gratuita

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