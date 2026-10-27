Raleigh, NC.- La Junta Electoral Estatal recuerda a los votantes que los funcionarios electorales son la mejor fuente de información precisa, confiable y oportuna sobre el proceso de votación. Si tiene algún problema o pregunta al intentar votar, siga los siguientes pasos:

Si se encuentra en un centro de votación, hable con un funcionario electoral. Ellos son quienes mejor pueden resolver su problema o pregunta de inmediato y, si es necesario, remitirlo al juez principal del centro de votación o a la junta electoral del condado.

Si se encuentra con una emergencia en un centro de votación, llame al 911 y avise inmediatamente a un funcionario electoral.

Si en algún momento se siente acosado o intimidado en un centro de votación, notifique inmediatamente a un funcionario electoral. La Junta Electoral Estatal solicita que todos los votantes respeten el derecho de los demás a participar en las elecciones. Intimidar a cualquier votante es un delito. Asimismo, sea cortés con los demás en el centro de votación, independientemente de las diferencias de opinión, y mantenga siempre la calma.

Si tiene preguntas o inquietudes y no se encuentra en un centro de votación, comuníquese con la junta electoral del condado donde reside. La junta electoral de su condado administra las elecciones y puede responder preguntas sobre el proceso de votación y su elegibilidad para votar. Puede encontrar la información de contacto de las juntas electorales de los condados aquí: vt.ncsbe.gov/BOEInfo/ .

La Junta Electoral Estatal supervisa la celebración de elecciones en todo el estado. Los votantes pueden ponerse en contacto con la Junta Electoral Estatal enviando un correo electrónico a elections.sboe@ncsbe.gov.o llamando al (919) 814-0700. Los votantes también pueden encontrar información precisa sobre el proceso electoral en el sitio web de la Junta Estatal, NCSBE.gov.

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Algunas organizaciones, tanto partidistas como no partidistas, ofrecen líneas telefónicas de ayuda a las que los votantes pueden llamar si tienen problemas para votar. Estos servicios no son gestionados por funcionarios electorales. Si bien pueden ser útiles en ciertas circunstancias, la Junta Estatal quiere asegurarse de que los votantes sepan que los funcionarios electorales son la mejor fuente de información sobre el proceso electoral.

Video: Junta de Elecciones del Condado de Mecklenburg- rol y servicios.