Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso, los detectives del CMPD identificaron a Khamari Gregory Jeffries, de 17 años de edad, como octava sospechoso en relación con el homicidio de un niño de 4 años y se obtuvieron órdenes de arresto en su contra.

El lunes 26 de octubre, Jeffries se entregó al Centro de Aplicación de la Ley (LEC), donde fue interrogado por detectives de homicidios. Al concluir el interrogatorio, Jeffries fue puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

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Jeffries está acusado de lo siguiente:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Conspiración

Cuatro cargos por disparar contra una vivienda habitada.

Los familiares más cercanos de la víctima están al tanto de esta detención.

El hecho

El domingo 20 de septiembre, aproximadamente a las 3:01 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por asalto con arma mortal y disparos contra una vivienda habitada en la cuadra 900 de Grassy Patch Lane. Al llegar, los agentes observaron que cuatro residencias habían sido baleadas. Además de las dos víctimas que sufrieron heridas de bala, había otras nueve víctimas adultas y cinco menores que resultaron ilesas, pero que se encontraban dentro de las viviendas en el momento del incidente.

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“Caleb debería haber estado a salvo en su propia cama. En cambio, su vida terminó en un acto de violencia inimaginable, y otra víctima resultó herida. Desde el momento en que comenzó esta investigación, nuestros detectives han trabajado incansablemente para lograr justicia para las víctimas y sus familias”, declaró la jefa de policía de CMPD, Estella D. Patterson. “Gran parte de ese trabajo se realiza tras bambalinas. Es el trabajo metódico y persistente de los detectives que reúnen las piezas del caso, siguen cada pista, examinan las pruebas, realizan entrevistas y trabajan para identificar a todos los responsables. Si bien ese trabajo no siempre es visible para el público, se lleva a cabo a diario. Los cinco arrestos son el resultado directo de ese compromiso inquebrantable y no descansaremos hasta que cada persona responsable de esta tragedia sea llevada ante la justicia”.

Investigación en curso

A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260920-0301-00.

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