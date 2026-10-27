Película al aire libre gratuita para adolescentes

Charlotte, NC.- El YMCA de Johnston presenta el ciclo de cine al aire libre en sus instalaciones, ubicadas en 3025 N Davidson Street, Charlotte, NC. La próxima película es:

Zombies 4: El amanecer de los vampiros

Viernes, 30 de octubre de 2026,

6:30 p.m.

Gratis

El evento también incluye perritos calientes, nachos, palomitas de maíz, dulces y bebidas ¡GRATIS! El estacionamiento es gratuito.

Asistir a circuitos de cine al aire libre ofrece una experiencia cultural y recreativa que combina entretenimiento, conexión social y contacto con el entorno. Estas propuestas permiten disfrutar de películas bajo las estrellas, en parques, plazas, jardines y otros espacios públicos, con una atmósfera diferente a la de las salas tradicionales.

Uno de sus principales beneficios es el acceso a la cultura, ya que muchos ciclos ofrecen funciones gratuitas o a precios accesibles, lo que facilita la participación de familias, jóvenes y personas mayores. Además, estas actividades promueven el encuentro entre vecinos, fortalecen los vínculos comunitarios y generan oportunidades para compartir experiencias con amigos y seres queridos.

El cine al aire libre también puede impulsar el turismo local y dinamizar la economía de la zona, al atraer visitantes que consumen en comercios, restaurantes y puestos gastronómicos cercanos. Desde el punto de vista cultural, estos circuitos suelen incluir películas independientes, clásicos, producciones nacionales y propuestas internacionales que amplían la mirada del público y fomentan el intercambio de ideas.

Asimismo, disfrutar de una película en un entorno natural ayuda a romper con la rutina, favorece la relajación y convierte una salida cotidiana en un momento especial.

En definitiva, el cine al aire libre transforma los espacios públicos en escenarios de encuentro, aprendizaje y disfrute colectivo.

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