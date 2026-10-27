Charlotte, NC.- Por segundo partido consecutivo, los Charlotte Hornets se esforzaron al máximo en los momentos decisivos y contuvieron una remontada tardía del equipo contrario, lo que resultó en una victoria en casa por 110-103 sobre los Washington Wizards el lunes por la noche.

Jugadores destacados Brandon Miller utilizó los tres niveles para terminar con un récord personal de 39 puntos en 15 de 28 tiros, cinco triples, seis rebotes, tres robos y dos tapones en 36 minutos (+16). En el proceso, Miller también se convirtió en el segundo jugador más rápido en la historia de la NBA en alcanzar los 500 triples anotados en su carrera (170 juegos), solo superado por Duncan Robinson (152). Después de encestar solo 1 de 8 en los primeros tres cuartos, Naz Reid estalló en el último cuarto para 16 puntos (18 en total) además de 12 rebotes en total. Moussa Diabate marcó el ritmo desde el principio con 11 puntos y un récord del partido de 17 rebotes (un récord personal de 11 ofensivos), tres asistencias y tres tapones.

Anthony Davis lideró la ofensiva de Washington con 29 puntos (11 de 22 tiros de campo), 10 rebotes y tres triples en la derrota, que puso fin a la racha de 10 victorias consecutivas de Davis contra los Hornets (primera derrota desde el 9 de marzo de 2016). Trae Young también logró un doble-doble con 22 puntos (10 de 20 tiros de campo) y 10 asistencias, mientras que Kyshawn George aportó 20 puntos.

Punto de inflexión Después de que Washington redujera una desventaja de 14 puntos a cuatro con 7:45 restantes en el cuarto periodo, los Hornets respondieron con una racha de 12-2 en los siguientes dos minutos y medio para retomar la ventaja 98-84. Pero al igual que Miami el sábado, Washington se negó a rendirse y contraatacó con una racha de 16-5 para poner el partido a tres puntos a falta de 1:13. En la siguiente posesión de Charlotte, Miller encestó con calma un tiro en suspensión de media distancia desde el codo izquierdo sobre Bub Carrington para darles un respiro a los locales. Una vez que Davis falló su intento de triple en el otro extremo, los Hornets pudieron sentenciar el partido con tiros libres.

Conclusiones destacadas

Gracias al incansable trabajo de Diabate en los rebotes, Charlotte dominó la batalla por el balón, 54-41, incluyendo una ventaja de 20-10 en rebotes ofensivos. Además de todas esas posesiones prolongadas que resultaron en 11 puntos más de segunda oportunidad (26-15), los Hornets también cometieron su menor cantidad de pérdidas de balón de la temporada, con solo 12, después de llegar con un promedio de 21.3.

Uno de los principales objetivos de Charlotte antes del partido era evitar que Washington fuera a la línea de tiros libres. Los Wizards, que lideraron la NBA en faltas provocadas (28,3) y ocuparon el segundo lugar en intentos de tiros libres (34,7) en sus tres primeros partidos, registraron solo 15 y 15, respectivamente, en estas dos áreas, y el líder de la liga, Young (11,7), solo lanzó un tiro libre.

Con esta victoria, Charlotte ha salido victoriosa en tres de sus primeros cuatro partidos de la temporada (a pesar de no contar con Kon Knueppel, Coby White ni Grant Williams) por tan solo la quinta vez en la historia de la franquicia y la primera desde la temporada 2021-22. Las otras tres ocasiones en las que esto ocurrió fueron en las temporadas 1996-97, 2000-01 y 2016-17.

Cita posterior al partido

“Brandon tuvo una noche espectacular. Lo más impresionante fue que quería el balón en momentos decisivos y que entendía lo que necesitábamos para sacar provecho de esas jugadas en los últimos instantes del partido. Además, su actividad defensiva —todos los desvíos, robos y bloqueos en transición, ganar esos balones divididos en la banda— son las cosas que, cuando tu mejor jugador rinde a un nivel de élite tanto en defensa como en ataque, te convierten en un equipo realmente bueno.” – Charles Lee, entrenador de los Hornets.

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