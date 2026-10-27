Charlotte, N.C.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) anunciaron la designación de Mark Zito como el nuevo agente especial a cargo de HSI Carolinas.

En un comunicado, indicaron que desde su base en Charlotte, Zito supervisará todas las operaciones y el despliegue estratégico de la agencia en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Detallaron que el nuevo director liderará a más de 475 agentes especiales, analistas criminales, oficiales de grupos de tarea y personal profesional, enfocando sus esfuerzos en desmantelar organizaciones criminales transnacionales y redes terroristas.

Ver más: DHS destaca arrestos de indocumentados en Carolina del Sur

Cuenta con más de 30 años de experiencia

Por otro lado, señalaron que con una sólida trayectoria de más de 31 años de experiencia en la aplicación de la ley federal, Zito aporta una vasta pericia en áreas críticas como seguridad nacional, contraproliferación, narcotráfico, trata de personas e investigaciones financieras.

Antes de asumir este liderazgo regional, se desempeñó como agente especial a cargo en HSI Kansas City y ocupó diversos puestos operativos y directivos en la sede central de HSI y en oficinas de campo a nivel nacional.

Asimismo, destacaron que es egresado de The Citadel y miembro del Servicio Ejecutivo Senior, la carrera de Zito incluye antecedentes como teniente de la policía militar del Ejército de Estados Unidos, así como labores previas en el Departamento de Corrección de Carolina del Norte, el Servicio de Inspección Postal y el Servicio de Aduanas.

Vídeo: USCIS actualiza direcciones