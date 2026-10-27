La Casa Blanca abrirá sus jardines para la celebración especial de Halloween

Washington.- La Casa Blanca, anunció que el jueves 29 de octubre de 2026, el presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump abrirán el Jardín Sur de la Casa Blanca para recibir a miles de niños y familias en una tradicional jornada de celebración de Halloween.

En un comunicado de prensa, explicaron que el evento, programado de 3:30 p.m. a 7:00 p.m., estará abierto a familias de militares, fuerzas del orden, familias adoptivas y de acogida, así como a funcionarios de la administración que cuenten con boleto de acceso.

Indicaron que durante la festividad, los asistentes recorrerán los diversos puestos decorados con temáticas de cosecha bajo la supervisión de la Oficina de Seguridad, mientras el presidente y la primera dama reparten dulces conmemorativos en la entrada principal.

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Contarán con Strolling Strings de la Fuerza Aérea

Por otro lado, señalaron que el ambiente musical estará a cargo de los Strolling Strings de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes interpretarán tanto canciones tradicionales de la temporada como melodías modernas para recibir a los invitados.

De la misma manera, explicaron que diversas agencias gubernamentales y organizaciones participarán con estaciones interactivas, destacando el servicio postal con camiones de juguete, el Departamento de Agricultura con una zona fotográfica y entrega de mini calabizas, y el Departamento del Tesoro con libros para colorear.

Por último, acotaron que contará con la presencia de asociaciones de productos agrícolas y de confitería, además de la participación de entidades como la NASA, el Servicio de Parques Nacionales y la Casa de la Moneda, recordando a los asistentes revisar las restricciones de artículos prohibidos por el Servicio Secreto antes de su ingreso.

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