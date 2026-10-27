Harry Kane y Alexia Putellas hacen historia al conquistar el Balón de Oro 2026

Londres.- En una edición histórica de la 70ª entrega organizada por France Football, el delantero inglés Harry Kane se alzó por primera vez con el prestigioso Balón de Oro 2026, superando a figuras de la talla de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una de las votaciones más reñidas de los últimos años.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el artillero del Bayern de Múnich, de 33 años, coronó una campaña excepcional tras anotar 73 goles entre su club y la selección nacional en 65 partidos, firmando la segunda mejor racha anotadora de todos los tiempos, solo por detrás de la histórica marca de Leo Messi en la temporada 2011-2012.

Asimismo, destacaron que aunque se quedó con la espina pendiente en la Champions League y el Mundial, el británico fue la pieza fundamental para que el conjunto bávaro conquistara el triplete nacional en Alemania, alzando la Bundesliga, la Copa y la Supercopa.

Además, mencionaron que Kane rompió una sequía de 25 años sin que un futbolista inglés ganara el galardón, desde que lo hiciera Michael Owen en 2001, sumando su nombre al de leyendas históricas de su país como Bobby Charlton y el propio Stanley Matthews.

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El podio masculino de la votación de 2026 quedó conformado por Harry Kane en el primer puesto, seguido por Kylian Mbappé en la segunda posición y el joven español Lamine Yamal en el tercer lugar del podio.

THE 2026 RANKING FOR THE MEN'S BALLON D'OR IS OUT! #ballondor pic.twitter.com/LYfoOUJf5j — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Putellas gana el Balón de Oro en femenino

Por otro lado, es de mencionar que en el ámbito del fútbol femenino, la noche también consagró una despedida de ensueño con la victoria de la centrocampista española Alexia Putellas, quien ganó el Balón de Oro 2026 tras una emotiva e inolvidable temporada final con el Barcelona Femení. Putellas lideró al conjunto azulgrana para conquistar un histórico cuádruple en las competiciones nacionales y su cuarto título de la Liga de Campeones de la UEFA.

Por último, señalaron que tras 14 temporadas y 38 títulos que la consolidaron como una leyenda absoluta del club catalán, la jugadora puso el broche de oro a su trayectoria con actuaciones brillantes en el continente, incluyendo una memorable exhibición ante el Real Madrid,antes de recibir un emotivo homenaje en el Spotify Camp Nou frente a su afición y su valiosa colección de trofeos.

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