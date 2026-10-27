Los integrantes del Capítulo Alpha Iota lideran esta iniciativa, conocida como CDS Toy Drive, con el propósito de brindar alegría a los hogares de los trabajadores que desempeñan una labor fundamental para el funcionamiento de la universidad.

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Omar, miembro de la fraternidad, explicó que la organización busca ampliar el alcance de esta campaña y sumar a más personas dispuestas a colaborar con la comunidad universitaria. Durante la edición anterior, los voluntarios lograron entregar más de 200 regalos, una cifra que esperan igualar o superar este año.

La campaña reconoce el esfuerzo diario de los empleados de los comedores, quienes atienden las necesidades alimentarias de más de 30.000 estudiantes. Aunque cumplen una función esencial dentro de la institución, muchos de estos trabajadores también enfrentan dificultades económicas que afectan a sus propias familias.

Frente a esta realidad, los miembros de La Unidad Latina promueven la solidaridad y la participación comunitaria como herramientas para acompañar a quienes contribuyen al bienestar de miles de estudiantes.

La colecta invita a particulares y organizaciones a colaborar mediante aportes económicos que permitan reunir los recursos necesarios para la iniciativa navideña. Cada contribución puede ayudar a ampliar la cantidad de regalos y beneficiar a más familias durante una época del año asociada con el encuentro, la generosidad y la celebración.

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Quienes deseen participar pueden realizar sus donaciones a través de la campaña habilitada en GoFundMe. La fraternidad también invita a la comunidad latina y al público en general a difundir la iniciativa en sus redes sociales para aumentar su visibilidad y facilitar la llegada de nuevos colaboradores.

Las personas interesadas pueden acceder a la colecta mediante el siguiente enlace:

Donaciones: https://www.gofundme.com/f/support-unc-dining-hall-staff-through-the-cds-toy-drive

Con esta iniciativa, La Unidad Latina reafirma su compromiso con el servicio comunitario y busca que las fiestas navideñas también representen una oportunidad para reconocer a los trabajadores que, con su labor cotidiana, contribuyen a la vida universitaria de UNC Chapel Hill.

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