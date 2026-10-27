Festival de Otoño: Noches de neón en el McGill Family YMCA

Charlotte, NC.- El McGill Family YMCA (anteriormente Stowe Family YMCA), ubicado en 196 YMCA Drive, Belmont, Carolina del Norte, organiza el Fall Fest: Neon Nights el viernes 30 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m.

Este es un evento gratuito y abierto a toda la comunidad.

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¡Súbale el volumen y reviva los 80! Saque sus colores más llamativos, reúna a sus amigos y únase a casi 2000 vecinos en el evento comunitario más grande del año de McGill. ¡Se recomienda usar calentadores de piernas, peinados voluminosos opcionales y buena onda garantizada!

Este evento es totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad. Personas de todas las edades podrán disfrutar de la tradición de pedir dulces en los autos, saltar en el castillo inflable, hacer manualidades, escuchar música, jugar y mucho más.

Cada dólar recaudado a través de las colaboraciones en eventos apoya directamente los programas para jóvenes y familias de la YMCA, incluidos los programas extraescolares y el Club de Líderes Adolescentes.

Video: Música y entretenimiento al aire libre en Charlotte