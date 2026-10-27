Charlotte, NC.- El Concejo Municipal de Charlotte extendió por unanimidad hasta octubre de 2027 la moratoria que impide aprobar nuevos centros de datos, con el objetivo de analizar los efectos de estas instalaciones y establecer normas más estrictas para su desarrollo.

La medida concede más tiempo a las autoridades locales para estudiar las consecuencias que este tipo de infraestructura puede generar en las comunidades. Entre las principales preocupaciones figuran el elevado consumo de electricidad y agua, así como el impacto ambiental asociado con la operación de grandes instalaciones tecnológicas.

Los centros de datos almacenan, procesan y distribuyen información digital para sostener servicios como la computación en la nube, las plataformas en línea y las aplicaciones de inteligencia artificial. Su funcionamiento requiere equipos informáticos, sistemas de refrigeración y un suministro eléctrico constante. Por esa razón, su expansión plantea interrogantes sobre la disponibilidad de recursos y la planificación urbana.

Más tiempo para definir las reglas

Con la extensión, el gobierno municipal busca profundizar el análisis antes de autorizar nuevos proyectos. La pausa permitirá revisar los criterios de zonificación y considerar regulaciones que respondan a las características de estas instalaciones y a sus posibles efectos en los vecindarios.

La discusión también incluye la necesidad de evaluar cómo el crecimiento de esta industria podría influir en la infraestructura local. El consumo de servicios públicos, la demanda energética y el uso de agua forman parte de los aspectos que requieren atención durante el proceso de revisión.

La decisión no significa que Charlotte haya descartado definitivamente la instalación de centros de datos. La moratoria representa una medida temporal mientras el municipio reúne información y estudia posibles cambios normativos.

Participación de los residentes

La ciudad mantiene espacios de participación comunitaria para informar sobre el proceso y recoger opiniones de los residentes. A través de sus canales institucionales, el gobierno local publica información relacionada con el grupo de trabajo, las reuniones, las minutas y las encuestas vecinales que contribuyen al análisis.

Los interesados pueden consultar las preguntas frecuentes y las actualizaciones oficiales en el portal de noticias del Gobierno de Charlotte. También pueden revisar los informes y las oportunidades de participación en la sección de iniciativas comunitarias sobre centros de datos.

Hasta octubre de 2027, las autoridades tendrán margen para evaluar alternativas y definir cómo regular futuras propuestas, con especial atención al equilibrio entre el desarrollo tecnológico, la protección ambiental y las necesidades de la comunidad.

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