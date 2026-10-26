Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del condado Mecklenburg se ha asociado con la Cooperativa Latina para ofrecer vacunas gratuitas e información sobre salud.

Se ofrecerán vacunas contra la gripe (influenza) sin costo alguno para personas que no cuenten con seguro médico o que tengan una cobertura limitada.

Asimismo, en las siguientes ubicaciones, de 9:30 a. m. a 2:00 p. m., se brindará información sobre salud, referencias a clínicas comunitarias y orientación para acceder a bancos de alimentos saludables:

30 de octubre: Sucursal University, 8601 University City Blvd., Charlotte

16 de noviembre: Sucursal Milton, 3130 Milton Road, Charlotte

23 de noviembre: Sucursal Meridian, 2510 Vista Dr, Suite 108, Charlotte

11 de diciembre: Sucursal South Blvd., 5910 South Blvd., Charlotte

El Departamento de Salud Pública del condado Mecklenburg recomienda a la comunidad mantenerse a salvo y protegerse durante esta temporada de resfriados y gripe, vacunándose, lavándose las manos, cubriéndose al toser y quedándose en casa si se sienten enfermos.

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Las vacunas también están ampliamente disponibles a través de proveedores de atención médica y farmacias en todo el condado Mecklenburg. Si no cuenta con seguro médico, existen opciones gratuitas o de bajo costo en varias clínicas locales; además, es posible recibir atención sin cita previa en la Clínica de Inmunización del Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg.

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