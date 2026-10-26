Reportan caída del 25% en delitos violentos no fatales en 2025

Washington.- Las nuevas estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional de Victimización del Crimen (NCVS) de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) revelan que la tasa de delitos violentos y patrimoniales cayó significativamente entre 2024 y 2025.

En un comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal general asociado Stanley Woodward atribuyó estos resultados a la implementación de la agenda de seguridad del gobierno, señalando que la prioridad es garantizar que los ciudadanos puedan vivir y trabajar sin temor.

De acuerdo con el informe, la tasa de delitos violentos no fatales excluyendo las agresiones simples, conocida como victimización violenta grave disminuyó un 25%, pasando de 9.9 a 7.4 por cada 1,000 personas mayores de 12 años.

🚨 New preliminary estimates from the Bureau of Justice Statistics’ National Crime Victimization Survey show that the rate of violent crime, property victimization, burglary or trespassing, motor vehicle theft, and other types of household theft FELL SIGNIFICANTLY in 2025.… pic.twitter.com/O7DPcBZ2j8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 26, 2026

Disminuye el delito de robo de vehículos

Asimismo, las agresiones agravadas experimentaron una reducción del 31%, al descender de 4.5 a 3.1 por cada 1,000 habitantes en el mismo periodo de comparación.

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Por otro lado, destacaron que en el ámbito de la propiedad, la tasa general de victimización cayó un 19%, destacando disminuciones del 25% en robos con allanamiento o allanamiento de morada y un 30% en el hurto de vehículos de motor.

Estos datos preliminares representan las primeras estimaciones obtenidas tras la transición completa de la encuesta hacia el instrumento rediseñado (NCVS-R) en enero de 2025, complementando los hallazgos sobre la caída del 17% en homicidios reportada previamente.

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