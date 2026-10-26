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Reportan caída del 25% en delitos violentos no fatales en 2025

ESTADOS UNIDOS
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Detenido guatemalteco en Maryland con múltiples deportaciones
Maria Gabriela Perez

Washington.- Las nuevas estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional de Victimización del Crimen (NCVS) de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) revelan que la tasa de delitos violentos y patrimoniales cayó significativamente entre 2024 y 2025.

En un comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal general asociado Stanley Woodward atribuyó estos resultados a la implementación de la agenda de seguridad del gobierno, señalando que la prioridad es garantizar que los ciudadanos puedan vivir y trabajar sin temor.

De acuerdo con el informe, la tasa de delitos violentos no fatales excluyendo las agresiones simples, conocida como victimización violenta grave disminuyó un 25%, pasando de 9.9 a 7.4 por cada 1,000 personas mayores de 12 años.

Disminuye el delito de robo de vehículos

Asimismo, las agresiones agravadas experimentaron una reducción del 31%, al descender de 4.5 a 3.1 por cada 1,000 habitantes en el mismo periodo de comparación.

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Por otro lado, destacaron que en el ámbito de la propiedad, la tasa general de victimización cayó un 19%, destacando disminuciones del 25% en robos con allanamiento o allanamiento de morada y un 30% en el hurto de vehículos de motor.

Estos datos preliminares representan las primeras estimaciones obtenidas tras la transición completa de la encuesta hacia el instrumento rediseñado (NCVS-R) en enero de 2025, complementando los hallazgos sobre la caída del 17% en homicidios reportada previamente.

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