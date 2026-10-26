Los estafadores suelen afirmar que alguien realiza transacciones fraudulentas en una cuenta bancaria o que existe una orden de arresto o una multa pendiente. Después, presionan a la persona para que envíe dinero de inmediato con el supuesto objetivo de proteger sus fondos o evitar consecuencias legales.

El miedo y la urgencia como herramientas de engaño

La policía recibe numerosos reportes de residentes que pierden dinero después de confiar en llamadas fraudulentas. Los delincuentes aprovechan el miedo, la presión y la apariencia de autoridad para conseguir que las personas actúen sin verificar la información.

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En algunos casos, manipulan el identificador de llamadas para mostrar números que parecen pertenecer a bancos, cooperativas de crédito o agencias policiales. Sin embargo, un número conocido no garantiza la identidad de quien llama.

El Departamento de Policía de Monroe recuerda que las instituciones financieras, los tribunales y las autoridades legítimas no exigen pagos mediante Bitcoin, tarjetas de regalo o aplicaciones como Cash App para resolver supuestos problemas bancarios, cancelar multas o evitar arrestos.

Cómo reconocer una llamada fraudulenta

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que exija dinero de inmediato, amenace con detener al destinatario o le ordene retirar efectivo para proteger sus cuentas. También aconsejan cortar la comunicación cuando el interlocutor ejerza presión para obtener transferencias o información confidencial.

Para comprobar la autenticidad de una supuesta alerta bancaria, los residentes deben llamar directamente a su entidad financiera mediante el número que aparece en su tarjeta o en su página web oficial. Si el interlocutor afirma representar a la policía o a un tribunal, conviene buscar el contacto oficial de esa institución y comunicarse por cuenta propia.

Además, los especialistas recomiendan no compartir contraseñas, números de identificación personal (PIN), códigos de verificación ni datos bancarios con desconocidos. Consultar la situación con un familiar o una persona de confianza también puede ayudar a evitar decisiones apresuradas.

Verificar antes de actuar puede evitar pérdidas

El Departamento de Policía de Monroe insiste en que las amenazas no demuestran la legitimidad de una llamada. Los delincuentes suelen pedir a sus víctimas que mantengan la conversación en secreto y que actúen sin demora para impedir que busquen ayuda.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es clara: finalizar la llamada, verificar los datos por canales oficiales y no enviar dinero.

Las autoridades recuerdan que ninguna amenaza telefónica justifica entregar fondos sin comprobar primero la identidad del interlocutor. La prevención y la verificación independiente siguen siendo herramientas fundamentales para proteger el patrimonio y evitar nuevas víctimas de fraude.

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