María Corina Machado regresa por sorpresa a Venezuela

Caracas.- En un sorpresivo e histórico acontecimiento político la mañana del domingo 25 de octubre, María Corina Machado retornó a territorio venezolano tras permanecer diez meses fuera del país debido a las restricciones que le impedían el ingreso a la nación.

La líder opositora se dirigió a la emblemática Iglesia de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara, un recinto de profunda devoción donde sorprendió a los ciudadanos, quienes a los pocos minutos llenaron el recinto religioso, e inició su reencuentro con los venezolanos.

“Será la próxima presidente de Venezuela, tenemos fe en ello! 📍Desde Barquisimeto, Santuario de la Divina Pastora ¡Venezuela será libre! pic.twitter.com/czNrfbONK9 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

Asimismo, es de mencionar que durante su trayecto hacia Caracas, multitudes de personas la recibieron con entusiasmo en diversos puntos de la ruta, abarcando concentraciones masivas en los estados Lara, Carabobo y Aragua, donde los simpatizantes salieron a las calles para vitorearla.

🇻🇪 #AHORA | ¡Aragua en la calle con @MariaCorinaYA! Las calles aragüeñas unidas en una sola voz: libertad, justicia y el reencuentro de todas las familias venezolanas. pic.twitter.com/BGrEDkMY6F — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

Es de destacar que el fervor popular se desbordó finalmente al ingresar a la capital, momento en el cual un numeroso grupo de ciudadanos la aclamó a lo largo de la Autopista Valle-Coche, convirtiendo la vía rápida en el escenario de una masiva bienvenida.

¡Este día lo vamos a recordar siempre! Juntos alcanzaremos la Libertad. 🇻🇪 pic.twitter.com/WTpT1LChYl — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026

¡Cerramos con Caracas y su energía! Gracias, Venezuela. 🇻🇪 pic.twitter.com/cRPXEtSGCp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026

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Líderes estadounidenses celebran la llegada de la líder de la oposición

Por otro lado, el regreso provocó inmediatas reacciones desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las condiciones para el retorno seguro de Machado son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales también han permitido la liberación de cientos de presos políticos.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile. The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

Rubio señaló además que se espera que este proceso represente la mejor oportunidad en treinta años para lograr una democracia duradera y elecciones libres en el país.

De la misma manera, la congresista republicana María Elvira Salazar celebró el acontecimiento en sus redes sociales calificándolo como «¡un día grande y glorioso para Venezuela!», y reconoció la labor del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio por pavimentar el camino hacia la democracia. En la misma línea, el senador Rick Scott destacó a Machado como una luchadora incansable por la libertad, exigiendo al mismo tiempo la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la opresión y la pronta convocatoria a elecciones libres y transparentes.

@MariaCorinaYA is a fighter for freedom, liberty, and democracy. I am proud to call her my friend and glad she is back in Venezuela fighting for the people of Venezuela. All political prisoners should be released today. All oppression, intimidation and persecution need to stop… https://t.co/1aJoiGvpCh — Rick Scott (@SenRickScott) October 25, 2026

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