Marco Rubio albergará en Atlanta la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Atlanta, Georgia, del 30 al 31 de octubre para presidir la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20.

Así lo anunció el Departamento de Estado, en un comunicado, en donde indicó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la administración busca devolver al G20 su misión económica central, enfocándose en impulsar el crecimiento, fortalecer la seguridad económica y generar resultados concretos.

Explicaron que durante el encuentro, que tendrá lugar en un importante centro global de diplomacia y comercio, Rubio reunirá a los líderes diplomáticos de las principales economías mundiales para fomentar la cooperación práctica ante retos económicos y de seguridad.

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Abordarán amenazas en la geopolítica

Por otro lado, señalaron que la agenda de trabajo se centrará en abordar crisis geopolíticas generadoras de desequilibrios financieros, destacando amenazas directas a la libertad de navegación, la estabilidad en las cadenas de suministro y la seguridad energética y alimentaria.

En este sentido, destacaron que las deliberaciones ministeriales servirán como antesala fundamental para preparar el terreno de cara a la próxima Cumbre de Líderes del G20 encabezada por el presidente Trump y su agenda económica global.

Es de mencionar, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, reiteró en redes sociales que estas jornadas buscan garantizar una prosperidad económica real mediante la coordinación directa con los países miembros del organismo internacional.

From October 30-31, @SecRubio will host G20 foreign ministers in Atlanta to jointly tackle threats to freedom of navigation, food and energy security, and global supply chains. Under President Trump’s leadership, we are getting the @g20org back to its core mission: Drive real… — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 26, 2026

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