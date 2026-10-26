Lula es reelegido presidente de Brasil

Brasilia.- Con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de la República en el segundo turno de las elecciones de 2026, según los datos anunciados por el Tribunal Superior Electoral(TSE).

En un comunicado, el presidente del TSE, ministro Kassio Nunes Marques, destacó la amplia participación ciudadana y el éxito operativo del proceso, señalando que más de 128 millones de electores acudieron a las urnas y que el sistema contó con transporte gratuito y más de 95 mil locales habilitados.

Minha gratidão eterna ao povo brasileiro, à juventude que tomou as ruas em defesa da democracia e a cada pessoa que fez um esforço imenso para votar e defender o futuro do nosso país. Vocês me emocionam e renovam minha esperança. Essa vitória é de um povo que acredita, que luta… pic.twitter.com/bYpKMdFgP0 — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Durante su balance oficial, Nunes Marques reconoció los desafíos logísticos derivados de una decisión cautelar del Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogó por dos horas el cierre de las votaciones, lo cual obligó a adaptar los sistemas de seguridad y ralentizó temporalmente la recepción de los boletines de urna.

Presidente do @TSEjusbr anuncia reeleição de Lula e faz balanço do 2º turno das Eleições 2026. Ministro Kassio Nunes Marques destacou a participação dos eleitores, apresentou dados da votação e abordou os desafios enfrentados durante a apuração: https://t.co/z0bPXgmGzq pic.twitter.com/NV1Qbz6Z1y — TSE (@TSEjusbr) October 26, 2026

Bolsonaro rechazó resultados

Asimismo, la máxima autoridad electoral informó que el proceso estuvo marcado por un elevado nivel de litigiosidad con más de 2.200 procesos presentados, aunque destacó que los comicios se consolidaron como los más inclusivos de la historia del país para grupos históricamente subrepresentados.

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Por otro lado, el candidato opositor Flávio Bolsonaro al conocer los resultados descalificó de manera categórica el resultado oficial y anunció que pedirá la anulación del pleito ante la Justicia, argumentando que es «imposible reconocer» la victoria de su contendiente debido a la ampliación repentina del horario de votación.

"Flávio Bolsonaro":

Porque aseguró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y pedirá su anulación pic.twitter.com/4nawfUqq3v — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

Por último, el tribunal agradeció el esfuerzo de seguridad y observadores internacionales presentes, mientras el escenario político nacional entra en una fase de confrontación legal y tensión institucional tras el cierre de este disputado proceso electoral.

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