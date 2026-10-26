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Los Panthers siguen en la cima, pero la clasificación cambia tras el fin de semana

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os Panthers siguen en la cima, pero la clasificación cambia tras el fin de semana
Cortesía: Panthers
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La NFC Sur volvió a ser impredecible esta semana, y en cierto modo, es bueno saber que siempre podemos contar con eso. Los Buccaneers, que aún no habían jugado un partido divisional y solo habían ganado uno hasta el momento, llegaron a Charlotte y derrotaron al mejor equipo de la división. Al otro lado del océano, los Saints cayeron tras una actuación terrestre floja, y en Atlanta, los Falcons le propinaron a los 49ers su primera derrota de la temporada.

Fue otra semana que nos recordó que el fútbol es extraño e impredecible, y por eso volvemos semana tras semana para ver qué puede pasar.

Esta es la primera derrota divisional de los Panthers en la temporada y los deja con un récord de .500. Sin embargo, tendrán poco tiempo para recuperarse, ya que jugarán como visitantes en Green Bay esta semana en el Thursday Night Football.

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Con la victoria de los Bucs, la clasificación de la división cambió, pero gracias a que los Panthers tienen menos derrotas, se mantienen en la cima.

Clasificación de la NFC Sur después de la Semana 6:

  1. Carolina Panthers: 3-3, 1-1
  2. Atlanta Falcons: 3-4, 1-1
  3. Tampa Bay Buccaneers: 2-5, 1-0
  4. New Orleans Saints: 2-5, 0-1

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Desde viajes a París hasta primeras partes con resultados abultados y actuaciones defensivas dominantes, entérate de todo lo que sucedió en el resto de la división en la Semana 7.

Video: Derrota de los Panthers asegura no terminar con récord positivo esta temporada

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