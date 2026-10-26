Charlotte, NC.- La NFC Sur volvió a ser impredecible esta semana, y en cierto modo, es bueno saber que siempre podemos contar con eso. Los Buccaneers, que aún no habían jugado un partido divisional y solo habían ganado uno hasta el momento, llegaron a Charlotte y derrotaron al mejor equipo de la división. Al otro lado del océano, los Saints cayeron tras una actuación terrestre floja, y en Atlanta, los Falcons le propinaron a los 49ers su primera derrota de la temporada.

Around the NFC South: Panthers still at the top, but standings shift after crazy weekendhttps://t.co/ScHG36jsC3 — Carolina Panthers (@Panthers) October 26, 2026

Fue otra semana que nos recordó que el fútbol es extraño e impredecible, y por eso volvemos semana tras semana para ver qué puede pasar. Esta es la primera derrota divisional de los Panthers en la temporada y los deja con un récord de .500. Sin embargo, tendrán poco tiempo para recuperarse, ya que jugarán como visitantes en Green Bay esta semana en el Thursday Night Football. Lee también: Los Panthers derrotaron a los Lions con una ofensiva de grandes jugadas