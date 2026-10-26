Colombia albergará a más de 300 soldados de EE.UU.

Bogotá.— Un contingente de más de 300 soldados norteamericanos comenzará a llegar a territorio colombiano a partir del martes 27 de octubre de 2026 para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026 (VS26).

Así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa de Colombia, en un comunicado, en donde detalló que las maniobras, que se desarrollarán hasta el próximo 11 de noviembre, tendrán como escenario principal el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en la localidad de Nilo, Cundinamarca.

Explicaron que el entrenamiento conjunto tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad y el intercambio táctico entre el Ejército Nacional de Colombia y la infantería ligera estadounidense en áreas críticas como la lucha antidrogas y la minería ilícita.

#ComunicaciónOficial | Colombia recibirá a más de 300 soldados de Estados Unidos para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que se desarrollará del 27 de octubre al 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca. El entrenamiento… pic.twitter.com/il2H2S4WX8 — Mindefensa (@mindefensa) October 26, 2026

Realizarán diversos ejercicios militares

Por otro lado, las autoridades colombianas, señalaron que la agenda incluye simulacros avanzados, destacando una evacuación aeromédica programada para el 30 de octubre que pondrá a prueba los protocolos de atención y rescate ante la presencia de campos minados.

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Asimismo, destacaron que esta iniciativa, que alcanza su cuarta edición en el país, busca optimizar la toma de decisiones operacionales frente a los retos que imponen los grupos armados organizados en el territorio nacional.

Por último, reiteraron que con el desarrollo de estas actividades, el Ministerio de Defensa consolida la cooperación internacional y la preparación militar estratégica para contrarrestar de manera efectiva las amenazas a la seguridad de la nación.

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