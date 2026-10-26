CMPD investiga accidente mortal en Freedom Division

El sábado 24 de octubre de 2026, aproximadamente a las 6:34 p.m., agentes del CMPD respondieron a una llamada de emergencia relacionada con un accidente de tráfico con heridos en la cuadra 10600 Moores Chapel Road. El Departamento de Bomberos de Charlotte y el servicio de emergencias médicas (MEDIC) también acudieron al lugar.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron una motocicleta Harley Davidson fuera de la carretera, a la izquierda, y una Honda Pilot con daños en la parte delantera izquierda en el sitio del accidente. El conductor de la Honda, José Salas Tzompaxtle, de 36 años, se encontraba en el lugar y no presentaba lesiones. El conductor de la motocicleta, Rodney Ewing Quinn, de 66 años, y su pasajera, Dana Asbill Osborne, de 63 años, yacían inconscientes en la carretera. Los servicios de emergencia médica declararon fallecidos en el lugar tanto al conductor como a la pasajera de la motocicleta.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, agentes del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol y el Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen fueron llamados al lugar para investigar.

La investigación preliminar reveló que Tzompaxtle conducía su Honda Pilot y giraba a la izquierda desde la entrada de la casa ubicada en 10600 Moores Chapel Road hacia Moores Chapel Road. Tzompaxtle no cedió el paso a la Harley Davidson que conducía Quinn, en la que viajaba Osborne como pasajero en el asiento trasero. Quinn intentó detener su Harley Davidson, pero impactó la esquina delantera izquierda del Honda con la parte delantera derecha de la Harley Davidson. Al separarse los vehículos, la Harley Davidson cayó de costado, lo que provocó que Quinn y Osborne salieran despedidos de la motocicleta.

Tzompaxtle mostró signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas y fue arrestado. Fue trasladado al Centro de Detención del Condado Mecklenburg y acusado de dos cargos de homicidio culposo con vehículo motorizado, además de recibir una multa por conducir sin licencia.

Quinn y Osborne llevaban cascos homologados por el Departamento de Transporte (DOT).

Los familiares de ambas víctimas han sido notificados de sus fallecimientos.

La investigación de este caso está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la irá publicando a medida que se disponga de más información. Si usted fue testigo del accidente o tiene información al respecto, comuníquese con el detective Kupfer al 704-432-2169 , extensión 1. También puede proporcionar información de forma anónima llamando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261024-1834-01.

Video: Accidente ocurrido en la Old Pineville Rd y Archdale Dr Charlotte, NC