Charlotte, NC.- La violencia armada sacudió a Charlotte, durante el fin de semana, con cinco víctimas mortales en cuatro incidentes separados. Entre los fallecidos figuran dos jóvenes de 16 y 19 años, quienes perdieron la vida durante un ataque en una zona industrial. La policía investiga los hechos para esclarecer los motivos e identificar a los responsables.

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El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó sobre las investigaciones que abarcan distintos sectores de la ciudad. Los ataques ocurrieron entre el sábado y la madrugada del domingo, en un periodo de poco más de 24 horas.

Dos jóvenes murieron en un parque industrial

El episodio más grave ocurrió durante la madrugada del domingo en el Ridge Creek Distribution Center, ubicado en el sur de Charlotte. Los disparos alcanzaron a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes que murieron en el lugar.

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Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Ariel Rodriquez-Pineda, de 19 años. El otro fallecido tenía 16 años. Los dos adolescentes restantes sufrieron heridas durante el mismo ataque.

Los investigadores todavía buscan determinar qué provocó el tiroteo y quiénes participaron en el hecho. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer un motivo confirmado.

Tres homicidios en distintos sectores de la ciudad

El primer caso ocurrió durante las primeras horas del sábado en High Meadow Lane, en el área de Steele Creek. Allí, Zachary Howie, de 35 años, recibió un disparo que le causó la muerte.

Horas después, durante la tarde del sábado, otro incidente violento tuvo lugar en Simril Court. Abdullah Hamid sufrió heridas de bala y murió después de que los servicios de emergencia lo trasladaran a un hospital.

El cuarto tiroteo ocurrió el sábado por la noche en Altliff Court, en el sector noreste de Charlotte. Thomas McDonald, de 47 años, recibió disparos en el exterior de una vivienda y falleció.

En relación con este último homicidio, la policía detuvo a Andrea Cole, de 25 años. La mujer enfrenta cargos por asesinato en primer grado, según los reportes del caso.

La policía continúa las investigaciones

Los cuatro incidentes dejaron un saldo de cinco personas muertas y dos adolescentes heridos en el ataque del parque industrial. Aunque las autoridades concretaron un arresto por el asesinato de McDonald, los otros casos continúan bajo investigación.

Los detectives recopilan testimonios, revisan las pruebas disponibles y buscan información que permita reconstruir cada episodio. También intentan establecer si existen circunstancias específicas detrás de los ataques.

La sucesión de tiroteos vuelve a poner el foco en la violencia armada en Charlotte. Por ahora, las autoridades no han confirmado una conexión entre los cuatro hechos y continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de cada muerte.

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