Charlotte FC pierde contra Portland Timbers

El Charlotte FC tuvo un comienzo fulgurante, con Pep Biel anotando en el minuto 3, su decimotercer gol de la temporada.

Biel condujo el balón hacia el tercio ofensivo por la banda derecha antes de recortar hacia adentro. Disparó desde fuera del área, batiendo a James Pantemis por el lado izquierdo de la portería.

“Pep Biel hizo una muy buena primera parte, con una gran definición para el gol”, dijo el entrenador Dean Smith.

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Portland no permitió que The Crown mantuviera la ventaja por mucho tiempo, anotando en el minuto 11 gracias a un gol de Ariel Lassiter desde muy cerca de la portería. Continuaron presionando a Charlotte FC y se pusieron por delante en el minuto 40 con el segundo gol de Lassiter en el partido.

Los Timbers presionaron para ampliar la ventaja con varios disparos en los primeros minutos de la segunda mitad, pero ninguno encontró la red.

Con la ventana de oportunidad aún abierta para empatar el partido, el Charlotte FC aprovechó la ocasión y Luca de la Torre e Idan Toklomati se combinaron para lograr el gol del empate.

De La Torre y Biel intercambiaron pases antes de que De La Torre avanzara por la banda derecha y centrara para Toklomati. El delantero israelí, que se encontraba a espaldas de la defensa del Portland, remató de volea al fondo de la red para empatar el partido a dos. Lee también: Charlotte FC prepara una noche de fútbol y fiesta ante FC Dallas

El gol de Toklomati lo colocó nuevamente en la cima de la tabla de goleadores del Club con su decimocuarto gol de la temporada, después de que Biel lo igualara con su gol al inicio del partido. El tanto de Toklomati también extendió su racha goleadora a cuatro partidos.