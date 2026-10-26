Charlotte, NC.- El Departamento de Control y Cuidado Animal de Charlotte-Mecklenburg (ACC) informó este lunes 26 de octubre que las autoridades sanitarias emitirán una alerta para los residentes de la zona de Lynhaven Street, en Charlotte, Carolina del Norte, código postal 28205, tras detectar un mapache con rabia.

El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg confirmó que una mascota tuvo contacto con el animal infectado. Hasta el momento, las autoridades no reportan exposiciones humanas relacionadas con este caso.

Las personas que tengan dudas sobre un posible contacto con un animal infectado pueden comunicarse con la División de Enfermedades Transmisibles del condado a través del teléfono 980-314-9201.

Mecklenburg suma 11 casos de rabia en 2026

Con este episodio, el condado alcanza 11 casos positivos durante 2026, la misma cifra que registró en 2025. Los mapaches y los murciélagos concentran la mayoría de los contagios detectados este año.

Las autoridades contabilizan cuatro mapaches, cuatro murciélagos, un gato, un coyote y un zorro entre los animales que dieron positivo. Los registros incluyen casos en los códigos postales 28277, 28205, 28078, 28036, 28209, 28262 y 28031.

En 2024, Mecklenburg registró 14 casos positivos, entre ellos 10 mapaches, un bovino, un murciélago, un felino y un zorro.

La rabia constituye una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso y puede transmitirse a las personas mediante mordeduras o arañazos de animales infectados, así como por el contacto de saliva contaminada con heridas o mucosas.

Los residentes pueden consultar información oficial sobre prevención y exposición en los portales de salud pública de Carolina del Norte y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Vacunar a las mascotas es obligatorio

ACC recuerda que la legislación de Carolina del Norte exige vacunar contra la rabia a todos los perros, gatos y hurones con dueño antes de que cumplan cuatro meses de edad, conforme a la norma NCGS 130A-185.

Para facilitar el acceso a la inmunización, el organismo organiza jornadas gratuitas el segundo sábado de cada mes, de 8 a. m. a 10:45 a. m., en el Charlotte Vehicle Operations Center, ubicado en 2725 Beam Road, Charlotte.

Los propietarios deben presentar una licencia de conducir válida o una identificación oficial. Los perros necesitan correa y los gatos deben viajar en transportadores adecuados.

Las puertas cierran puntualmente a las 10:45 a. m., por lo que ACC recomienda llegar con anticipación. También aconseja prever esperas superiores a una hora.

Las autoridades instan a mantener las vacunas al día y evitar el contacto con animales silvestres que presenten comportamientos inusuales. Ante una posible exposición, recomiendan buscar orientación médica o veterinaria sin demora.