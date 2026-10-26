Arrestan a indocumentado por vandalizar el monumento de Iwo Jima

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó la detención de Miguel Alonso Maldonado Soriano, un inmigrante indocumentado originario de México, quien fue arrestado tras atacar con un martillo y decapitar una de las estatuas del emblemático monumento de Iwo Jima en Quantico, Virginia.

En un comunicado, señalaron que las autoridades policiales del condado Prince William capturaron al sospechoso en la escena mientras continuaba vandalizando el memorial, enfrentando ahora cargos formales por destrucción grave de propiedad e ingreso ilegal con intenciones dolosas.

Al respecto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, condenó el ataque asegurando que el agresor posee antecedentes delictivos por allanamiento en 2022 y que, aunque en el pasado había recibido estatus bajo el programa DACA por parte de administraciones anteriores, su renovación le fue denegada de manera oficial el 23 de octubre de 2026 tras haber ingresado clandestinamente al país en 1999.

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Detienen a migrante por votación ilegal

Por otro lado, el DHS, indicó que en un caso paralelo enfocado en la integridad de los procesos democráticos, las autoridades federales arrestaron a Joyce Pitts, una ciudadana de los Países Bajos y residente legal permanente (LPR) en Estados Unidos, por el delito de votación ilegal por parte de no ciudadanos.

Explicaron que la investigación, llevada a cabo por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Allentown, determinó que Pitts sufragó indebidamente en los comicios generales de 2024, un ilícito que ya fue aceptado para su respectivo procesamiento penal por la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Pensilvania.

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