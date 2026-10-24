Salazar exige a la USTR sancionar a México por contratar médicos cubanos

Washington.- La congresista republicana, María Elvira Salazar anunció que dirigió una misiva formal al embajador y representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, para exigir que se le exija cuentas a México en el marco de la revisión del T-MEC.

La legisladora denunció públicamente que el gobierno mexicano emplea actualmente a más de 3.000 profesionales de la salud de origen cubano bajo esquemas que el Departamento de Estado de los EE. UU. clasifica formalmente como trabajo forzado y esclavitud moderna.

De la misma manera, se conoció que en el documento oficial con fecha del 22 de octubre de 2026, Salazar recordó que el capítulo 23 del tratado comercial prohíbe de manera explícita la importación y el beneficio económico de bienes o servicios vinculados a prácticas de coerción laboral.

Mexico is breaking the rules and helping Havana profit from forced labor. More than 3,000 Cuban doctors are working in Mexico under a program the U.S. State Department has classified as forced labor. That’s why I sent a letter to U.S. Trade Representative Jamieson Greer urging… pic.twitter.com/M1CYvYcXB0 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) October 23, 2026

Desmantelar programa de colaboración médica

Asimismo, la congresista señaló que esta modalidad de contratación, iniciada en administraciones anteriores y mantenida bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, somete a los galenos a graves abusos, tales como la retención masiva de sus salarios, la separación de sus familias y la restricción absoluta de su libertad de movimiento.

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En este sentido, ante esta situación, la representante republicana solicitó a la administración estadounidense que transmita un mensaje claro a sus contrapartes mexicanas para desmantelar de inmediato dicho programa de colaboración médica.

Por último, Salazar subrayó que las ventajas del libre comercio bilateral no pueden utilizarse para legitimar o beneficiar las redes de explotación laboral impuestas por el régimen de La Habana sobre sus ciudadanos en el extranjero.

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