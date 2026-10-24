Lanzan la estrategia pesquera «América First» y el portal Seafood.gov

Washington.- El gobierno del presidente Donald J. Trump presentó la histórica Estrategia de Mariscos America First y el lanzamiento oficial del portal Seafood.gov, con el propósito de impulsar el futuro y la competitividad de la industria pesquera nacional.

En un comunicado de la Casa Blanca, destacó que el nuevo plan reconoce a los pescadores estadounidenses como pilares fundamentales de la seguridad alimentaria, la economía costera y la resiliencia nacional, priorizando la modernización de la infraestructura y la reducción de barreras regulatorias para fomentar el empleo en zonas rurales.

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Asignaron recursos para garantizar el proyecto

Asimismo, destacaron que la estrategia busca restaurar la rentabilidad del sector especialmente en las pesquerías de langosta en Maine, protegiéndolo de la competencia desleal extranjera mediante el endurecimiento de los controles de importación y la búsqueda de mercados internacionales para el producto estadounidense.

America boasts the world’s richest fisheries and hardest-working fishermen, yet imports most of its seafood while our own domestic businesses struggle. President Trump is changing that, putting American fisheries and consumers FIRST. 🐟🇺🇸 📲 https://t.co/9RvsQqWz1e pic.twitter.com/fnOXCgvmkp — The White House (@WhiteHouse) October 23, 2026

Por otro lado, detallaron que como parte de estas iniciativas, la Administración puso en marcha el sitio web Seafood.gov y anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propuso un etiquetado voluntario de origen bajo la leyenda «U.S. Caught Seafood», disponible para su descarga en la plataforma.

En este sentido, el primer mandatario dispuso la asignación de más de 5,000 millones de dólares en préstamos garantizados a través del Departamento de Agricultura (USDA) para expandir la capacidad de procesamiento modernizado de carne y productos del mar en el país.

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