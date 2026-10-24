Fuerza Regida y Bad Bunny arrasan en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Miami.- La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, llevada a cabo en el James L. Knight Center de Miami y transmitida por Telemundo y Peacock, consagró a Fuerza Regida como la gran triunfadora con ocho galardones, seguida de cerca por Bad Bunny, quien acumuló siete trofeos.

En un comunicado de prensa de Santa Cruz Communications para Telemundo, destacó que la gala también distinguió con cuatro premios a KAROL G, Peso Pluma y Romeo Santos, mientras que Rosalía, Tito Double P y Prince Royce sobresalieron al adjudicarse tres galardones cada uno.

De la misma manera, destacaron que Fuerza Regida brilló gracias al éxito de su tema «Malboro rojo» y recibió el Premio Billboard Vanguardia por su impacto global en la música mexicana, en tanto que Bad Bunny dominó categorías estelares como Artista del Año, Gira del Año y Compositor del Año.

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KAROL G gana galardón al Artista de los Fans

Por otro lado, señalaron que KAROL G hizo historia al ganar el primer galardón al Artista de los Fans, una categoría definida estrictamente por la votación directa del público entre los principales finalistas de la industria.

El evento conducido por Carmen Villalobos y Javier Poza también rindió tributo a trayectorias legendarias al otorgar el Premio Billboard Trayectoria Artística a Cristian Castro y el Premio Billboard Ícono a Rubén Blades.

Por último, la velada combinó la entrega de premios con un emotivo homenaje al fallecido cantautor Juan Gabriel en el décimo aniversario de su partida, el cual contó con destacadas interpretaciones en vivo ante un auditorio repleto de estrellas.

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