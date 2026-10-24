Detienen a 10 migrantes en NC por votar ilegalmente en elecciones federales

Raleigh, N.C.- Como resultado de una investigación conjunta entre la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), diez migrantes fueron arrestados y encausados en Carolina del Norte por emitir votos de manera ilegal en múltiples comicios federales.

En un comunicado, indicaron que las detenciones, ejecutadas entre el 14 y el 15 de octubre, involucraron a nueve residentes permanentes legales (LPR) y a un inmigrante indocumentado identificado como Edduard Omar Majano-Sosa, originario de El Salvador, quien también enfrenta cargos adicionales por posesión de un arma de fuego prohibida.

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Advirtió a los migrantes que intenten violar las leyes electorales

De la misma manera, las autoridades federales señalaron que los implicados falsificaron declaraciones de ciudadanía estadounidense para registrarse y participar indebidamente en elecciones generales y primarias celebradas a lo largo de varios años, afectando la integridad del proceso democrático.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que cualquier extranjero que intente violar las leyes electorales será arrestado y procesado, enfatizando que el sufragio es un derecho exclusivo de los ciudadanos estadounidenses.

En este sentido, el fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte, Ellis Boyle, destacó que estas acciones judiciales sirven como una severa advertencia ante los comicios de 2026, subrayando que el gobierno vigilará de cerca para sancionar cualquier intento de fraude electoral en el país.

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