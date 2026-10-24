Corte del Quinto Circuito avala detención sin fianza de indocumentados

New Orleans.- La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó en un fallo histórico dictado en banc, que los inmigrantes que ingresaron de manera irregular a los Estados Unidos pueden ser retenidos durante sus procesos de expulsión sin necesidad de otorgarles audiencias de fianza individualizadas.

Se conoció a través de un comunicado que la decisión judicial, emitida el 23 de octubre de 2026, revocó tres órdenes previas dictadas por tribunales de distrito que exigían la liberación de peticionarios que habían residido clandestinamente en el país durante años.

BREAKING: The Fifth Circuit, sitting en banc, ruled that immigrants who entered the U.S. illegally can be detained during deportation proceedings without individualized bond hearings, even after living in the country for decades, reversing three orders granting their release. pic.twitter.com/gUdHzR4XTr — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 23, 2026

Destacaron que el tribunal superior analizó los casos de individuos detenidos bajo la autoridad federal de la sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A), quienes argumentaban mediante recursos de habeas corpus que su confinamiento prolongado vulneraba las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda.

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Fortalecen las herramientas de migración

Por otro lado, se conoció que con este pronunciamiento, la corte de apelaciones echó por tierra el criterio de un panel dividido que previamente había impuesto un plazo de 90 días para que el gobierno federal celebrara audiencias obligatorias para evaluar la peligrosidad y el riesgo de fuga de los infractores.

En este sentido, indicaron que la resolución fortalece de manera directa las herramientas jurídicas de las agencias de inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiendo mantener bajo custodia a los no ciudadanos mientras avanzan los procedimientos formales de deportación.

Por último, el fallo consolida la postura de las instancias judiciales federales de la región en favor de las políticas migratorias estrictas, desestimando la obligación de conceder beneficios de liberación provisional a los extranjeros detenidos en el marco de las leyes de control fronterizo.

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